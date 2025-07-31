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2陸籍男子東京街頭遭4人持鐵棍襲擊 陸外交部：向日方表明關切
今天上午9點多，2名大陸籍男子在東京街頭，遭4名不明身份的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血。據了解，4名嫌犯年約20多歲，身穿帽T或類似工作服。2名傷者表示與對方素不相識，也未遭索取金錢等財物。
針對此事，大陸外交部31日記者會上，發言人郭嘉昆被問及時回應，「我們注意到有關報導，中國駐日本使館第一時間向日方表明關切，正在進一步核實情況，我們敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。」
綜合日本時事通信社和NHK報導，東京都千代田區神田須田町街頭，有目擊者報警表示「發生爭吵，一方用鐵棍毆打另一方」。2名傷者送醫治療，目前無生命危險。
警方通報，事發時2名陸籍男子正在街頭行走，突遭4名年輕男子襲擊，頭部流血重傷。襲擊者作案後向秋葉原車站方向逃跑，並乘1輛掛有關西牌照的車輛逃離現場。警方追查發現，該車在中午前被棄置於距離案發地約9公里的足立區某公寓停車場。
警方透露，4名襲擊者年齡在20歲左右；傷者表示，他們與襲擊者並不認識，事發時對方也未索要錢財。
事發地點位於神田車站附近，是餐飲店和商業設施密集區域，事發後警方拉起封鎖線。在附近公司任職的40多歲男子表示，走向秋葉原站途中，看見血跡和警方的封鎖線；另名40多歲女子則提到，聽到金屬撞擊聲後，緊接著就傳來尖叫。
事件發生後，大陸官媒新華社轉載時事通信社報導的這則消息。
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