快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

聽新聞
0:00 / 0:00

2陸籍男子東京街頭遭4人持鐵棍襲擊 陸外交部：向日方表明關切

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）

今天上午9點多，2名大陸籍男子在東京街頭，遭4名不明身份的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血。據了解，4名嫌犯年約20多歲，身穿帽T或類似工作服。2名傷者表示與對方素不相識，也未遭索取金錢等財物。

針對此事，大陸外交部31日記者會上，發言人郭嘉昆被問及時回應，「我們注意到有關報導，中國駐日本使館第一時間向日方表明關切，正在進一步核實情況，我們敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。」

綜合日本時事通信社和NHK報導，東京都千代田區神田須田町街頭，有目擊者報警表示「發生爭吵，一方用鐵棍毆打另一方」。2名傷者送醫治療，目前無生命危險。

警方通報，事發時2名陸籍男子正在街頭行走，突遭4名年輕男子襲擊，頭部流血重傷。襲擊者作案後向秋葉原車站方向逃跑，並乘1輛掛有關西牌照的車輛逃離現場。警方追查發現，該車在中午前被棄置於距離案發地約9公里的足立區某公寓停車場。

警方透露，4名襲擊者年齡在20歲左右；傷者表示，他們與襲擊者並不認識，事發時對方也未索要錢財。

事發地點位於神田車站附近，是餐飲店和商業設施密集區域，事發後警方拉起封鎖線。在附近公司任職的40多歲男子表示，走向秋葉原站途中，看見血跡和警方的封鎖線；另名40多歲女子則提到，聽到金屬撞擊聲後，緊接著就傳來尖叫。

事件發生後，大陸官媒新華社轉載時事通信社報導的這則消息。

日本 東京 秋葉原

延伸閱讀

成田機場回市區不迷路，教你怎麼選最適合的路線

東京這樣住最方便！上野交通便利住宿全攻略

60歲男帶兩千萬下鄉過退休生活 太高估自己「每晚面對泡麵」懊悔不已

2025秋季開放購票！東京寶可夢園區《PokéPark KANTO》準備引爆全球訓練家荷包

相關新聞

「和尚也要吃飯」 起底少林寺CEO釋永信億元商業帝國

作為中國最具影響力的佛教寺院之一，千年古剎少林寺應是佛門淨地，卻因方丈釋永信被帶走調查，捲入塵世紛爭。對照10年前相關舉...

名氣與地位加乘 盤點釋永信與他的名人弟子們

少林寺住持釋永信不僅因商業化經營模式使少林寺名揚國際，釋永信任內所收的名人弟子們，也為少林寺創造了不少話題。媒體盤點了釋...

2陸籍男子東京街頭遭4人持鐵棍襲擊 陸外交部：向日方表明關切

今天上午9點多，2名大陸籍男子在東京街頭，遭4名不明身份的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血。據了解，4名嫌犯年約20多歲，身穿...

少林寺方丈釋永信被查轟動全球 多國媒體報導

中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律，被逐出佛門，正接受調查。事件引起美、英、澳、法、日等多國媒體關注報導，...

2陸男東京街頭遇襲！陸駐日使館：日本社會近期出現排外情緒

31日上午9點多，2名大陸籍男子在東京街頭，遭4名不明身份的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血。大陸駐日大使館表示，「針對日本社...

少林寺換住持後「平安香」免費了 以前1炷香動輒上百人民幣

7月30日是少林寺新住持印樂法師履職第二日，實探少林寺發現，少林景區的忙碌似乎與往日並無分別。但往年曾經被人詬病的「平安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。