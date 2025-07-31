上海LV「巨輪」地標因颱風暴雨被淹？官方闢謠指影片偽造

上海受颱風「竹節草」影響帶來風雨，不過大陸網上出現影片，指上海南京西路商圈的路易威登（LV）「巨輪」地標旁洪水滾滾，船體還漏水。後經陸媒查證，指影片是網民利用技術軟體生成。經實地走訪，LV「巨輪」一切正常，周邊道路沒有出現明顯積水。

陸媒「極目新聞」報導，網路出現LV巨輪「淹水」影片，經實地走訪，「巨輪」一切正常，周邊道路沒有出現明顯積水。靜安區相關部門表示確為不實資訊，大船周邊並未出現積水等情況，道路暢通，周邊空間井然有序。

至於30日在大陸部分社交平台有文章指，受「竹節草」影響，「大量遊客被困外灘觀光平台」，也被證實是假消息。30日中午12時，上海中心氣象台更新暴雨預警訊號由黃色為橙色，為確保市民遊客安全，警方加強對外灘江堤區域的巡查，勸離滯留遊客。當天下午1時，黃浦外灘景區觀光平台已經臨時封閉，平台上沒有任何遊客。

上海公安局公眾號「警民直通車上海」31日稱，已查處6名編造傳播「竹節草」颱風謠言的違法人員，其中，馬某、汪某為博取流量，分別在網路平台用其它地區多年前的影片，篡改、合成「奉賢地區嚴重內澇」的影片；聶某發布外省市多輛汽車被洪水沖走的影片，謊稱此情況發生在上海。

同時，周某發布3天前外灘觀光平台上遊客撐傘避雨的影片，造謠稱30日當天有大量遊客因颱風被困在外灘；徐某、張某在微信群、短影片平台發布石門一路某網紅商場門口積水嚴重的虛假影片。

「警民直通車上海」稱，上述6人因虛構事實、散布謠言擾亂公共秩序，被警方處以行政拘留。