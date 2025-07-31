疫情升溫 廣東佛山半夜宣布屈公病防疫提高至3級

廣東佛山近期爆發屈公病（大陸稱為「基孔肯雅熱」）疫情，佛山市人民政府新聞辦公室微信公眾號《佛山發布》30日深夜發布通報稱，「根據突發公共衛生事件有關應急預案，結合當前佛山市基孔肯雅熱疫情防控形勢，決定啟動佛山市突發公共衛生事件Ⅲ級響應。」

中國大陸俊突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，將突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。但佛山並未進一步說明，防疫升級後將採取哪些具體措施。

截至7月26日24時，廣東省累計報告4,824例屈公病本土病例，主要集中在佛山，但廣州、陽江、湛江、澳門等地也都已出現零星病例。

根據我衛福部疾管署官網資料，屈公病是一種由屈公病毒引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播，最早在1952年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來。

屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」。

對於何以廣東今年會爆發屈公病疫情，《佛山發布》指出，這是多重原因導致，首先是外部環境屈公病流行強度高，世界衛生組織專家本月22日就已發出警報，目前已有119個國家和地區發現屈公病病毒傳播情況，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。

中國疾控中心病媒生物首席專家、氣候變化與健康全球聯盟主席劉起勇指出，今年的氣候特別適合蚊蟲孳生，密度比較高，這次輸入中國的病毒是印度洋流行株，特別容易被埃及斑蚊傳播，傳播效率特別高。

佛山日報報導，30日，廣東省政府黨組成員陳良賢到佛山督導屈公病疫情防控工作，要求做深做細網格化管理，積極動員家家戶戶翻盆倒罐、清除積水，組織消殺隊伍開展全域立體式滅蚊，全力推動滅蚊防蚊取得積極成效。

陳良賢要求佛山，以更大力度抓好疫情防控工作，一鼓作氣在最短時間內打贏疫情防控硬仗。廣泛發動群眾開展愛國衛生運動，實施家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗、清積水、倒垃圾、塗驅蚊水。