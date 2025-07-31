屈公病疫情大作戰！廣東佛山「以蚊制蚊」還放魚苗、無人機查積水
廣東屈公病病例激增，廣東佛山市啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，為消滅會藉由叮咬傳播疾病的斑蚊，有大學團隊放出金腹巨蚊（陸稱華麗巨蚊），用以捕食斑蚊幼蟲；當地公園則在水池投放5千多條魚苗；另有團隊出動無人機，排查會讓蚊子孳生的積水處。
據「佛山發布」，佛山市人民政府29日公告，根據突發公共衛生事件有關應急預案，結合當前該市屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情防控形勢，決定啟動佛山市突發公共衛生事件Ⅲ級響應。此外，北京29日召開「全國基孔肯雅熱疫情防治工作電視電話會議」，要求加強屈公病疫情風險研判，採取果斷防控措施。
屈公病和登革熱一樣是透過埃及斑蚊、白線斑蚊叮咬以傳播病原體的疾病，要防範屈公病，最好方法就是打造「無蚊」環境，各團隊在佛山市推出多項措施。
廣東中山大學中山醫學院病原生物學與生物安全學系副教授張東京，30日帶領師生團隊赴佛山市三水區南山鎮，對無法清除蚊蟲的孳生地，按比例釋放金腹巨蚊幼蟲，以捕食斑蚊幼蟲。
張東京表示，金腹巨蚊是斑蚊的天敵，幼蟲環境與斑蚊幼蟲高度重合，一生可吃80到100條斑蚊幼蟲，具有良好的防制效果。且其雌雄成蚊不吸血，以植物汁液和花蜜為食，不侵擾人畜。
佛山市禪城區則在當地公園投放數千條「滅蚊魚」，佛山市禪城區城市管理和綜合執法局副局長張華斌表示，近日在公園等部分水體投放共5千多條魚的幼苗，包括鰱魚、本地土鯪魚以及條紋毛足鱸，「這些魚苗的投放，有助在蚊子成蚊之前就把它殺滅，是我們生態滅蚊的一種嘗試。」
另為清除讓蚊子孳生的積水處，佛山順德出動無人機，對170多個地方進行定時拍攝，為社區提供高解析度影像，指導基層人員入戶排查；佛山三水則是部署多架車載與固定機庫的無人機，協助區住建局和白坭鎮政府，重點排查隱匿性較高的建築工地垃圾堆場、坑基積水、住戶周邊等蚊蟲孳生高風險區域。
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