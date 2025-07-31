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港媒：前少林方丈釋永信 曾任香港5家公司董事

中央社／ 香港31日電
釋永信與弟子。（取材自微博）
釋永信與弟子。（取材自微博）

據報導，因涉及刑事犯罪而遭中國當局調查的少林寺前住持釋永信，曾先後出任香港5家公司的董事。

中國官方媒體27日報導，釋永信（俗名劉應成）涉嫌刑事犯罪，挪用侵占寺院資產，以及嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

明報今天報導，釋永信曾先後出任香港5家有限公司的董事，其中一家早已解散，另有兩家上月被官方公司註冊處啟動剔除程序，餘下兩家仍是合法註冊公司，分別是香港少林寺有限公司（香港少林寺）和少林書局香港有限公司（少林書局）。

報導指出，截至去年3月底，香港少林寺的資產淨額有港幣239萬元（約新台幣900萬元），另擁有價值超過千萬元的房產。

對於少林寺在港公司及資產會否受釋永信事件影響，報導引述立法會議員、律師謝偉俊說，這需要視乎在港公司的運作性質、資產和股東分布，如果香港公司正常運作，比如不涉及大陸資產的違法轉移等，就不會受影響。

另據星島日報的報導，釋永信被官方調查後，其弟劉應彪（法號釋永勝）也失去聯絡。

據報導，劉應彪在少林寺關聯企業中擔任過股東，兼任少林書畫院秘書長等職位；少林書畫院昨日回應大陸媒體查詢時說，現在聯繫不上劉應彪，具體情況不清楚。

香港 資產 少林寺

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