促消費 陸發育幼、養老補貼

大陸28日公布育兒補貼制度實施方案，表示今年1月1日起出生的嬰兒，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取3600元人民幣（約台幣1萬5000元）補貼，直至年滿3周歲。大陸財政部長藍佛安昨日在官媒發文還提到，除了抓緊實施育兒補貼制度，還會逐步推行免費學前教育、發放失能老年人養老服務補貼等。

中共中央黨校主辦的「學習時報」昨日刊發藍佛安署名文章「以優良作風凝心聚力，為經濟持續向新向好貢獻財政力量」。藍佛安稱，大陸當前發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，財政部將用好用足更加積極的財政政策，加大財政逆周期調節力度。加快發行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券，盡早形成實物工作量。

他提到，要以促消費為重點支持擴大內需，進一步釋放境內市場潛力在促消費方面。不斷完善支持養老、育幼、文化、旅遊等服務消費的政策體系；完善免稅店政策；強化財政與金融政策協同聯動，公布實施重點領域個人消費貸款，和服務業經營主體貸款財政貼息政策。

他指，當局還將持續推進「兩重」（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）專案建設，支持加快構建房地產發展新模式，實施城市更新行動，促進房地產市場持續健康發展。

在加強民生保障方面，藍佛安指出，將加大穩就業政策實施力度，有力實施穩崗返還、稅費減免、就業補貼等政策，強化重點群體就業保障；抓緊實施育兒補貼制度，逐步推行免費學前教育、發放失能老年人養老服務補貼等。