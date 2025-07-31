周大觀基金會赴北京 送愛給癌童

北京7月底暴雨驟下，不過一場兩岸罹癌幼童與青少年相互勉勵的送愛活動仍如期登場。周大觀文教基金會29日在北京兒童醫院順義婦兒醫院，舉辦一場兩岸癌症患者的交流活動，並致贈助學金，基金會並表示希望能將台灣成功的「學生團體保險條例」介紹給大陸參考。

周大觀文教基金會29日上午聯合北京兒童健康基金會、北京青愛教育基金會，在北京兒童醫院順義婦兒醫院舉辦「兩岸一家，讓愛起飛」活動，周大觀文教基金會偕多位台灣罹癌青少年，和大陸的多位癌童一起互相打氣，並互贈贈品，基金會另捐助大陸20位癌童助學金。

周大觀文教基金會創辦人周進華致詞時分享許多故事，並指出我們不讓任何罹癌的孩子孤獨去面對癌症，萬一癌童不幸往生，也希望父母不要怪罪所有的醫務人員，同時也不讓任何因為兒童不幸往生的父母或家人孤獨去面對悲傷。他說希望每年也能夠接待大陸的兒童、抗癌鬥士到台灣來趟生命之旅，「希望你們是不孤單也不寂寞的」。

大陸海峽兩岸關係協會副會長、兩岸交流基金管委會主任黃文濤在致詞時提到，海協會、兩岸交流基金作為本次公益活動的支持單位，能夠為兩岸青少年點亮生命之光，提供一些幫助，感到十分高興和欣慰。他強調「讓我們為兩岸抗癌小勇士們祝福，讓我們共同努力，讓兩岸的明天更美好」。

活動除了有周大觀文教基金會頒發給20位北京兒童醫院受助者「抗癌圓夢助醫助學金」，還有周大觀「我還有一隻腳」圖書捐贈、小提琴捐贈、捐髮儀式，並有兩岸罹癌者分享心路歷程，互贈贈品等，相當溫馨。

周進華受訪時表示，28年前到大陸時，上海兒童醫院的隔離病房是用塑膠套包起來，這30年來大陸進步不少，但是軟體及醫務人員方面，台灣仍能給他們借鏡。他強調最心疼的是當時很多大陸鄉下來的癌症病童，治療一、兩次後就在家裡等死，因當時大陸醫保沒有全面覆蓋，而現在醫保覆蓋，農民工僅約50%、其他約80%，此次最重要是拿在台灣奮鬥成功的「學生團體保險條例」當作參考，希望他們透過政協、立法等，從兩歲到研究所都可以幫助（病童）。

他說，舉凡包括罕見疾病、癌症還有所有身心障礙，甚至戶外教學的意外、集體中毒等都可以幫忙。他也提到，大陸平均每1個小時就有4名兒童確診罹癌，治癌過程極為艱辛，亟需各界伸出援手。此次推廣捐髮，希望「一髮一愛」活動能在大陸生根。