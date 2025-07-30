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山西洪水沖走巴士10人罹難 大陸華北洪災增至50死

中央社／ 台北30日電

中國華北洪災罹難人數持續上升。央視報導，山西省天鎮縣27日凌晨被洪水沖走的中型巴士14名人員中，截至今天傍晚已尋獲10人，均告罹難，其餘4人仍失聯。這使得官方統計的華北洪災死亡人數上升至50人。

九派新聞報導，根據天鎮縣政府職員及知情者表示，這輛中巴上的13名乘客都是外出務工人員，且大部分是中老年人，平常以打短工維生。至於駕駛則是一名中年女性，除了駕駛這輛中巴，還兼差開計程車。

報導指出，27日事發當天，這13名乘客一大早前往當地的蔬果大棚幫忙採收辣椒以貼補家用，不料遇上河水暴漲，整輛中巴被湍急的洪水沖走，全車14人遂告失聯。

綜合中國媒體近日報導，截至29日凌晨0時，北京市因洪災死亡30人，其中密雲區28人，延慶區2人；截至29日中午，河北省灤平縣山崩已導致8人死亡、4人失聯；截至26日晚間6時，河北省阜平縣也因山崩導致2人死亡、2人失蹤；加上山西省天鎮縣中巴被沖走已證實10人死亡，官方統計的華北洪災死亡人數已上升至50人。

死亡 失聯 山崩 洪水

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