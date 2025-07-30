快訊

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風「竹節草」二度登陸上海 移動慢將為華東帶來3天降雨

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
颱風「竹節草」侵襲上海，楊浦區街道上隨處可見倒成一排的共享單車。記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」侵襲上海，楊浦區街道上隨處可見倒成一排的共享單車。記者陳宥菘／攝影

颱風「竹節草」30日下午4點40分左右，二次登陸中國上海奉賢區沿海，登陸時中心附近最大風力9級（23公尺/秒），上海當地颱風黃色、雷電黃色、暴雨橙色預警訊號齊發，目前上海全市已轉移安置28.3萬人。受颱風影響，浦東、虹橋兩機場累計731架次航班已取消。由於颱風移動速度較慢，預料將為華東地區帶來強降雨天氣，降雨或維持3天。

颱風「竹節草」於7月23日生成，今天早晨4點30分左右，在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸，隨後再次入海。今天上午「竹節草」的暴風圈已觸及上海、浙江寧波等地，許多民眾在狂風暴雨中通勤上班。

下午4點40分左右，「竹節草」在上海奉賢區沿海再次登陸，登陸時減弱為熱帶風暴級。今天晚間，上海大部分地區處於颱風眼內，風雨不明顯。颱風眼移出後，受螺旋雨帶影響還有一些明顯的風雨，31日早上隨著颱風中心移入江蘇境內，上海的風雨會減少。

根據上海市防汛指揮部消息，雨情方面，29日8時到30日17時，81.4%的街鎮超過100.0毫米，91.2%的街鎮超過50.0毫米，其中徐匯長橋街道190.5毫米為最大，1小時雨量最大出現在寶山羅店鎮69.1毫米。

受颱風影響，上海市防汛指揮部指出，浦東、虹橋機場累計取消航班731架次，調時181架次。鐵路站停駛243班次，申通地鐵對部分軌交段採取限速措施。上海全市高速限速，三島客運、對江輪渡、蘇州河遊覽全線停航，疏散船隻3600艘、引導船隻進港避風2256艘。全市5500多個各類工地實施停工措施。公園、A級旅遊區關閉450個。道路綠地等樹木倒伏437株。

中國天氣網氣象分析師孫倩倩表示，颱風登陸不等於危險解除，登陸後「竹節草」移動速度較為緩慢，會持續為江蘇、安徽等地帶來強降雨天氣。尤其是江蘇等地降雨或維持3天，需加強防範強降雨可能引發的山洪、土石流、泥石流等次生災害。

澎湃新聞指出，歷史上登陸上海的颱風總數相對不多，且多集中於2010年後。據統計，在1951年至2024年間，共有10個颱風登陸上海，其中有4個出現在2011至2020年，3個出現在2021至2024年。

颱風「竹節草」暴風圈30日上午已觸及上海，在通勤上班路上，有民眾的傘被強風吹到開花。圖攝於記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」暴風圈30日上午已觸及上海，在通勤上班路上，有民眾的傘被強風吹到開花。圖攝於記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」為上海帶來強降雨天氣，在楊浦區一條街道，排洩不及的雨水從下水道湧出。記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」為上海帶來強降雨天氣，在楊浦區一條街道，排洩不及的雨水從下水道湧出。記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」30日下午4點40分左右二次登陸中國上海奉賢區沿海，上海市區風急雨驟。圖攝於徐匯區。記者陳宥菘／攝影
颱風「竹節草」30日下午4點40分左右二次登陸中國上海奉賢區沿海，上海市區風急雨驟。圖攝於徐匯區。記者陳宥菘／攝影

颱風 上海 風暴 暴雨 強降雨

延伸閱讀

颱風「竹節草」影響大陸 飛往上海多航班取消

上海世博中心AI大會閉幕 意向採購超162億

海嘯警報基隆比照颱風 封大武崙沙灘、海興游泳池、潮境公園

未來1周兩波強降雨！苗栗以南暴雨到明晨 估周日下波西南風增強

相關新聞

颱風「竹節草」二度登陸上海 移動慢將為華東帶來3天降雨

颱風「竹節草」30日下午4點40分左右，二次登陸中國上海奉賢區沿海，登陸時中心附近最大風力9級（23公尺/秒），上海當地...

山西洪水沖走中型巴士 搜救4天發現10人已罹難…仍有4人失聯

大陸北方近日強降雨造成洪災，山西省大同市一輛中型巴士27日凌晨在行駛中被洪水沖走，車內14人失聯。根據官方最新通報，截至...

颱風「竹節草」影響大陸 飛往上海多航班取消

據中國中央氣象台，颱風「竹節草」已於清晨4時30分前後在浙江舟山朱家尖島登陸，預計傍晚左右會在上海浦東南部到奉賢一帶沿海...

4天降1年雨 京撤8萬人、華北40死 傷亡數字公布有原因

中國華北地區近日來遭遇暴雨侵襲，北京、河北、山東、內蒙古等地災情嚴重，目前已造成至少40人死亡，光是北京市就已知30人身...

白馬寺印樂法師接掌少林寺 網讚「面相看來正直許多」

少林寺住持方丈釋永信涉刑事犯罪被查，外界關注將由誰來接掌這座天下第一名剎？少林寺管理處29日透過「少林寺官方網站」微信公...

黑衣人嚴守少林寺僧院 「查完釋永信 接下來換誰？」

在前住持方丈釋永信落馬後，嵩山少林寺表面上看起來和往常沒什麼兩樣，遊客依然眾多，但寺內釋永信升坐方丈紀念碑已被臨時遮蓋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。