颱風「竹節草」二度登陸上海 移動慢將為華東帶來3天降雨

颱風「竹節草」30日下午4點40分左右，二次登陸中國上海奉賢區沿海，登陸時中心附近最大風力9級（23公尺/秒），上海當地颱風黃色、雷電黃色、暴雨橙色預警訊號齊發，目前上海全市已轉移安置28.3萬人。受颱風影響，浦東、虹橋兩機場累計731架次航班已取消。由於颱風移動速度較慢，預料將為華東地區帶來強降雨天氣，降雨或維持3天。

颱風「竹節草」於7月23日生成，今天早晨4點30分左右，在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸，隨後再次入海。今天上午「竹節草」的暴風圈已觸及上海、浙江寧波等地，許多民眾在狂風暴雨中通勤上班。

下午4點40分左右，「竹節草」在上海奉賢區沿海再次登陸，登陸時減弱為熱帶風暴級。今天晚間，上海大部分地區處於颱風眼內，風雨不明顯。颱風眼移出後，受螺旋雨帶影響還有一些明顯的風雨，31日早上隨著颱風中心移入江蘇境內，上海的風雨會減少。

根據上海市防汛指揮部消息，雨情方面，29日8時到30日17時，81.4%的街鎮超過100.0毫米，91.2%的街鎮超過50.0毫米，其中徐匯長橋街道190.5毫米為最大，1小時雨量最大出現在寶山羅店鎮69.1毫米。

受颱風影響，上海市防汛指揮部指出，浦東、虹橋機場累計取消航班731架次，調時181架次。鐵路站停駛243班次，申通地鐵對部分軌交段採取限速措施。上海全市高速限速，三島客運、對江輪渡、蘇州河遊覽全線停航，疏散船隻3600艘、引導船隻進港避風2256艘。全市5500多個各類工地實施停工措施。公園、A級旅遊區關閉450個。道路綠地等樹木倒伏437株。

中國天氣網氣象分析師孫倩倩表示，颱風登陸不等於危險解除，登陸後「竹節草」移動速度較為緩慢，會持續為江蘇、安徽等地帶來強降雨天氣。尤其是江蘇等地降雨或維持3天，需加強防範強降雨可能引發的山洪、土石流、泥石流等次生災害。

澎湃新聞指出，歷史上登陸上海的颱風總數相對不多，且多集中於2010年後。據統計，在1951年至2024年間，共有10個颱風登陸上海，其中有4個出現在2011至2020年，3個出現在2021至2024年。