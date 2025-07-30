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山西洪水沖走中型巴士 搜救4天發現10人已罹難…仍有4人失聯
大陸北方近日強降雨造成洪災，山西省大同市一輛中型巴士27日凌晨在行駛中被洪水沖走，車內14人失聯。根據官方最新通報，截至30日晚間6點，共發現10名失聯人員，均已不幸遇難。目前仍有4人失聯。
央視報導，根據「大同發布」微信公眾號，山西省大同市「7·27」搶險救援指揮部30日發布通報指，大同市天鎮縣遇險失聯人員搜救工作還在持續進行中。截至7月30日18時，共發現10名失聯人員，均已不幸遇難，救援指揮部正根據現場情況，全力搜尋其餘失聯人員。
官方28日曾發布通報，指搜救出遇難人員1人、仍有13人失聯。
據陸媒報導，大同市天鎮縣政府職員表示，失聯中巴上的人都是外出務工人員，失聯車輛非城鄉客運車輛。有村民透露，失聯的14人多為中老年人，他們早起坐車是要去大棚幫忙採收辣椒來貼補家用，沒想到在行駛途中遇險失聯。
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