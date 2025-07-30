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颱風「竹節草」影響大陸 飛往上海多航班取消

中央社／ 台北30日電
受到颱風竹節草影響，上海30日上午風雨明顯，圖為楊浦區一帶。中央社
受到颱風竹節草影響，上海30日上午風雨明顯，圖為楊浦區一帶。中央社

據中國中央氣象台，颱風「竹節草」已於清晨4時30分前後在浙江舟山朱家尖島登陸，預計傍晚左右會在上海浦東南部到奉賢一帶沿海登陸。今天有多班從台北飛往上海浦東的班機取消或延遲。

綜合陸媒報導，據中國中央氣象台，颱風「竹節草」已於今天清晨4時30分前後在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸。根據上海市氣象局消息，颱風早晨登陸後，繼續向北偏西方向移動，有可能二次登陸舟山岱山島，之後於傍晚前後在浦東南部到奉賢一帶沿海登陸。

受颱風影響，上海今天風雨明顯，全市高速公路已限速每小時60公里，市內輪渡全線停航。中午12時30分起，上海地鐵2號線浦東部分區段列車限速運行，16號線全線列車限速運行。另外根據航班異動資料顯示，今天有多班從台北飛往上海浦東的班機取消或延遲。

上海浦東新區29日已進入「戰時」狀態，全力排查風險隱患，計劃避險轉移（撤離）總人數約11萬人；擬啟用集中安置點116個，計劃集中安置1萬4982人。並且浦東地區相關單位28日就開展水位預降、管道預抽空工作。全區2337支防汛搶險隊隨時待命以應對災情。

在颱風影響下，29日，浙江舟山、寧波、紹興、台州、金華，江蘇南通、蘇州、無錫，上海青浦等地已出現大暴雨，寧波局地特大暴雨。颱風「竹節草」登陸華東後引導氣流較弱，導致移動速度較慢。在颱風持續影響下，上海、江蘇、浙江、安徽等地降水時間長，短時降水強度大，更需警惕累計降雨影響。

上海 颱風 限速 暴雨

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