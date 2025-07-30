中國暴雨華北至少40死 有北京居民沒收到洪水預警

中國連日暴雨洪災，保守估計華北至少40人死亡。外媒報導指出，重災區北京密雲區的一些居民說，事先沒有收到洪水預警。至29日中午，河北仍有村子失聯。

據中國官媒新華社報導，截至29日零時，北京市因災死亡30人，其中28人在密雲區；截至29日中午，河北灤平山崩已致8人死亡、4人失聯。在山西，27日清晨有一輛福特行駛中遇險失聯，已搜到一名遇難者，另有13人失聯。

美媒紐約時報29日報導，密雲北莊鎮的幾名居民說，事先沒有收到洪水預警，他們28日凌晨4、5時左右醒來時才意識到危險，當時水已沒過了膝蓋。一切都很突然。

密雲另一個地方的余姓居民說，雖然大雨是26日晚上開始下的，但她也沒有收到任何洪水預警。第2天凌晨時，道路已被淹沒，10餘輛汽車被水沖走。她說，消防員在當天晚些時候疏散了居民。

報導並指出，中國嚴格控制有關自然災害的報導，當局擔心公眾的憤怒情緒蔓延。29日，社群平台微博上的一些搜索似乎已被屏蔽，內容包括關於密雲水庫洩洪會導致周邊地區淹沒、以及公布的死亡人數是否準確的討論。取而代之的，更多是轉載官方媒體報導當地救災情況。

北京這一輪降雨情況罕見。北京日報報導，北京24日開始出現明顯降雨，截至28日夜晚12時，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量543.4毫米。北京的平均年降水在600毫米左右，543.4毫米相當於「4天下了近一年的雨」。

北京之外，河北、天津也都面臨暴雨的挑戰。而暴雨造成的影響及其引發的內澇、山洪、泥石流等次生災害仍在持續。中國慈善家雜誌報導，截至29日中午，河北省承德興隆縣仍有村子處於失聯狀態。

河北承德也是這一輪暴雨中的另一個重災區。29日上午8時，承德氣象部門發布暴雨藍色預警。但在當天凌晨，已經有當地村民發出求救信息。

中國新聞週刊29日刊發報導，多名專家指出，這輪北京強降雨反映出一個突出問題，在一些經濟落後的山區農村，往往以留守兒童與老人為主。洪水到來時，這些農村中的脆弱人群會受到更嚴重的影響。未來政府應針對脆弱人群制定專門的應急與救援預案。

在救災方面，有北京懷柔區消防救援支隊工作人員說，最開始對各村受災情況的排查工作非常困難。由於斷路、斷網，難以跟前方第一時間取得聯繫。

還有防災減災專家指出，「不能只發一個普通的轉移（撤離）通知，需要專人專策，幫忙提前轉移」。從中長期來看，要更多發展社區救援力量，發動當地居民參與救援工作。

有專家指出，這次持續多輪的極端降雨造成了多地反復受災，救援需求分布廣、涉及人數多、危急險重任務多，給救援工作帶來了很大挑戰。目前，雖然部分道路已被搶通，但仍有相當一部分區域只能徒步進入，造成救援人員體力損耗很大。