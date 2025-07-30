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大陸華北暴雨 蘋果CEO庫克：將捐款支援救援與災後重建

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
北京密雲區因豪雨多個村莊受災。中新社
北京密雲區因豪雨多個村莊受災。中新社

大陸華北的北京、天津、河北等地近日出現豪雨災情，吉林、山東等地亦有人員傷亡和財產損失。30日早上，蘋果公司CEO庫克在微博發文稱，將捐款支援當地的救援與災後重建工作。

面對災情，大陸已有小米、字節跳動等多家企業宣布以捐款、捐物等形式援助災區。30日上午，庫克的微博以中英文對照表示，「中國多地，特別是京津冀地區遭遇嚴重洪災，令人痛心。我們心繫每一位受影響的人。我們將捐款支援當地的救援與災後重建工作。願大家平安。」

新華社29日晚間報導，大陸國務院副總理張國清28日晚赴北京密雲區看望慰問受災群眾，指導防汛救災工作。張國清強調，當前正處在防汛關鍵期，要綜合考慮上游來水的不確定性、水庫安全和下游行洪風險，科學精準把握洩洪行洪節奏，盡最大努力減少災害損失。

央視29日指，此次強降雨截至28日24時，北京全市累計轉移80,332人，轉移人員數量最多的3個區為密雲、懷柔和房山。北京全市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。

蘋果CEO庫克30日上午在微博表示，將捐款支援當地的救援與災後重建工作。圖／截自微博
蘋果CEO庫克30日上午在微博表示，將捐款支援當地的救援與災後重建工作。圖／截自微博

北京 捐款

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