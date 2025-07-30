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少林寺向白馬寺借將 住持由印樂法師接任

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
少林寺住持釋永信被宣布接受調查後，少林寺管理處昨日宣布，將由印樂法師（圖）出任少林寺住持。圖／取自中國佛學網站
少林寺住持釋永信被宣布接受調查後，少林寺管理處昨日宣布，將由印樂法師（圖）出任少林寺住持。圖／取自中國佛學網站

少林寺管理處於廿七日通報，住持（方丈）釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受調查。時隔二日，少林寺管理處昨日即透過「少林寺官方網站」微信公眾號宣布，依據「漢傳佛教寺院住持任職辦法」，經少林寺兩序大眾（分立兩側職事僧眾）民主評審贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

公開資料顯示，印樂法師出生於一九六六年七月，河南桐柏人，十九歲出家於白馬寺，一九九○年畢業於中國佛學院，畢業後在河南省佛教協會工作，擁有佛學碩士，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長，曾赴斯里蘭卡深造。

二○○三年十月，受河南省佛教協會委派，印樂法師到洛陽白馬寺主持工作，二○○五年十一月任白馬寺方丈，在任期間完成古建築修繕、僧團戒律整飭等工作，使白馬寺成為「中原第一清修樣板」。此外，他也是大陸十四屆全國人大代表。

釋永信近日被官宣接受調查的消息在大陸受到極大關注，儘管有關他的負面事蹟已在大陸網上流傳甚久，直至本月廿七日，少林寺管理處才正式通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子；目前正在接受多部門聯合調查。

隔日，中國佛教協會公告，釋永信嚴重敗壞佛教界的聲譽，同意註銷其戒牒，形同將他逐出佛門。

少林寺

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