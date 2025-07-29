北京連日暴雨 密雲水庫洩洪潮白河水位暴漲

中國北方多省數日受暴雨侵襲，北京密雲水庫連日洩洪，下游潮白河水位上漲，有不少民眾趁雨停之際到橋邊觀賞溪水暴漲。但據中國氣象部門表示，下午至傍晚仍有強對流天氣，因此仍有豪雨的可能。

北京日報報導，中國氣象部門表示，截至今天中午，本輪強降雨暫時結束，但下午至傍晚仍有強對流天氣，需防範雷暴大風和短時強降雨。

記者今天下午到密雲水庫下游潮白河岸邊，因為上游水庫洩洪，下游河川水位上漲。有不少民眾趁雨停之際到橋邊觀賞溪水暴漲，視線所及之處，也可看到今年4月因溝槽電纜起火而引發火災的順義區潮白河大橋，該建築至今仍未完成修復工程。

另外，潮白河漕運碼頭也關閉，貼出「洩洪區域，禁止入內」的公告。

據南方都市報今天報導，受自23日開始的強降雨影響，北京密雲水庫上游來水量顯著增加，自27日下午3時以來，密雲水庫持續洩洪，截至29日6時，累計洩洪量已達1.2億立方公尺。後續根據水庫進水情況，將按照調度規程調整下洩流量。洩洪期間，密雲水庫下游潮河、白河、潮白河等河道將保持高水位。

救災工作方面，據央視新聞今天報導，截至中午，北部山區密雲、懷柔等地共有33處水毀點（公路、橋梁、涵洞因洪水而受損處），其中已搶通12處，尚有21處未搶通，涉及興陽線、西火路等18條線路。為確保安全，已對63個路段採取封控措施。

28日晚間10時許，北京市區開始下雨，同時伴隨如蜘蛛網般的閃電。今早北京市區內大雨滂沱，不時刮起強風。但到今天下午，北京市中心區的東城區降雨暫告停歇。

為因應這次暴雨，北京市昨天發布首個暴雨紅色預警，北京市委書記尹力昨天也至通州區、順義區檢查防汛工作。尹力說，連日強降雨給密雲、懷柔、延慶等造成重大災害，要全力搜救失聯人員，救治受傷人員，果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡。