颱風竹節草 預估30日中午傍晚登陸江浙一帶
中國氣象局中央氣象台今天下午4時發出颱風快訊，颱風竹節草中心位置在北緯28.2度、東經123.8度的東海海面，預估將於明天中午至傍晚在浙江三門到江蘇啟東一帶沿海登陸。
中國氣象局中央氣象台29日下午4時颱風快訊指出，竹節草中心位置在北緯28.2度、東經123.8度，也就是浙江東方的東海海面上，強度等級為熱帶風暴（台灣颱風分級為輕度颱風），近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里）。
竹節草以每小時15至20公里速度向北偏西方向移動，強度變化不大。
中國氣象局中央氣象台今天上午10時持續發布颱風藍色預警，預估竹節草將於30日中午到傍晚在浙江三門到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸後強度將緩慢減弱；推估竹節草也有可能在浙江北部近海北上。
竹節草風雨對於上海影響逐漸加大。中共上海市委、上海市政府29日上午進行防汛、防颱工作調度部署，上海市委書記陳吉寧提醒，必須嚴陣以待、毫不鬆懈，落實各項防汛、防颱措施，保障人民群眾生命財產安全。
上海市長龔正表示，密切關注颱風發展態勢，精準研判、及時預警，必要時堅決果斷採取「六停」（停課、停工、停運、停航、停園、停業）措施。
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