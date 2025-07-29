少林寺宣布新住持 洛陽白馬寺院長印樂法師接任

少林寺管理處於27日晚間正式通報，少林寺方丈（住持）釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。短短幾日，少林寺管理處29日在「少林寺官方網站」微信公眾號宣布，依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評審贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

在釋永信被帶走調查的時間裡眾人都在猜測下一任方丈會是誰？針對此一消息，河南省佛教協會28日就已發布上述消息稱，洛陽白馬寺院長印樂法師即將接任嵩山少林寺方丈一職。隨後，中國佛教協會29日批准印樂法師升任嵩山少林寺方丈，任期即刻生效。這項任命不僅是佛教界的重大事件，也引發了社會各界的廣泛關注。

公開資料顯示，印樂法師出生於1966年7月，河南桐柏人，19歲出家於白馬寺，1990年畢業於中國佛學院，畢業後在河南省佛教協會工作，擁有佛學碩士，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長。同時，他也曾赴斯里蘭卡深造。2003年10月，受河南省佛教協會委派，印樂法師到洛陽白馬寺主持工作，2005年11月任白馬寺方丈，在任期間完成古建築修繕、僧團戒律整飭等工作，使白馬寺成為「中原第一清修樣板」。此外，他也是十四屆全國人大代表。

此前，少林寺住持（方丈）釋永信近日傳出已被帶走調查，少林寺管理處27日晚在官方微信公眾號發出「情況通報」證實指，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布」。

中國佛教協會28日公告，釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界的聲譽，損害出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。日前，該會收到河南省佛教協會報來《關於註銷釋永信戒牒的報告》。根據相關規定，該會同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以註銷。