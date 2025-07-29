「蛋白粉」補充過量恐危及生命 陸20多歲健身男肝衰竭、全身乏力

健身風氣盛行，許多年輕人選擇搭配蛋白粉補充營養，盼能加速增肌效果。然而中國大陸日前傳出一名年輕男性健身者，因過量攝取蛋白粉導致肝衰竭的病例。醫師提醒，蛋白質雖是肌肉修復必需營養，但補充過量不僅無助於訓練成果，還可能對肝腎造成嚴重負擔，甚至危及生命。

南京鼓樓醫院肝膽與肝移植外科副主任醫師曹亞娟指出，健身族群適度補充蛋白質確實有助肌肉修復與成長，但「多吃無害」的觀念並不正確。她曾接診一名20多歲的年輕男性，透過親人代購蛋白粉，自行服用不到半個月便出現全身乏力，經當地醫院檢查後發現「肝酶指數異常」升高，最終被診斷為肝衰竭，進入肝功能失代償階段，必須透過移植才能挽回性命。

曹亞娟說明，高強度運動會導致肌肉產生微損傷，進而啟動修復機制，此過程確實會增加對蛋白質的需求。一般健康成年人每日所需蛋白質量約為每公斤體重1克，日常透過天然食物如瘦肉、魚類、蛋白、雞胸肉等即可補足。

但她也強調，蛋白質攝取一旦超過身體所需，多餘部分需經肝臟代謝轉化，最終若無法充分利用，將以尿素或尿酸形式排出，過程中會對肝臟與腎臟造成額外壓力。若長期攝取過量，還可能轉化為脂肪儲存，影響健身成效，甚至導致脂肪肝或肝功能惡化。

她提醒，儘管類似導致肝衰竭的極端案例並不多見，但補充營養應在專業指導下進行，選擇來源清楚、成分安全的營養補充，避免來路不明產品，才能在追求健康的同時，保護身體器官功能。