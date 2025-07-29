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大陸暴雨成災 河北灤平縣山坡地崩塌增至8死4失聯

中央社／ 台北29日電

中國北京及河北等地近日暴雨成災。央視新聞報導，據河北省承德市委消息，截至29日中午，河北省灤平縣山坡地崩塌增至8人死亡、4人失聯。目前預計當地今晚還有降雨，出現山崩或土石流的風險較高。

報導表示，河北灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村因強降雨導致山坡地崩塌，當局28日通報，災害造成4人死亡，8人失聯。

河北省、承德市、灤平縣迅速組織力量展開救援。截至目前，失聯的8人已搜出4人，全部遇難，其餘失聯4人正在全力搜救中。

報導表示，預計當地今天晚上還有降雨，由於重災區山坡已經水土飽和，出現山崩或土石流的風險較高，當地政府計劃安排西溝村村民全部轉移。

中國北方的河北、山西、北京、天津等省區上週起陸續降下暴雨，不少地區的雨量創下有觀測紀錄以來的歷史新高。除了灤平縣外，河北省繼阜平縣山坡地崩塌已導致2死2失蹤。

失聯 崩塌 北京

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