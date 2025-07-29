上海Labubu仿冒集團 涉案金額達5000萬元

北京潮玩泡泡瑪特旗下角色Labubu大暢銷、大缺貨，成為犯罪集團仿冒樣板。上海一個仿冒集團被破獲，查獲5000多隻盜版玩偶，其中多為Labubu，涉案金額達5000多萬元。

據澎湃新聞、第一財經29日報導，上海徐匯公安分局宣布近期查獲仿冒犯罪集團，發現5000多隻盜版玩偶，其中多為Labubu，涉案金額達人民幣1200多萬元（約新台幣5000萬元），經由消費者檢舉揭露。

上海徐匯公安分局表示，經過了解，這個犯罪集團從去年11月起在未經官方授權情況下，私自採買正版潮玩，依據1：1比例訂製仿冒品，主要是看見市場強力追捧Labubu等潮玩，於是興起「賺快錢」念頭。

案件曝光起於企業報案，接獲消費者反映買到Labubu假貨，經過專業機構鑑定，該隻玩偶確實不是官方授權生產製造的正品；不過在產品外包裝、玩偶外觀、商標品名等部分均與正品相同，取得來源涉及仿冒、偽造。

根據了解，這些仿冒玩偶與外包裝分別運送到倉庫後，會進行裝盒、貼標、裝箱等步驟，同時在社交平台打廣告、找買家，若有客戶強調要真貨，會再採購防偽標籤貼上；不過防偽標籤也是仿冒品，潮玩仿冒儼然形成分工細緻的生產鏈。

目前犯罪嫌疑人汪某由於涉及銷售假冒註冊商標商品罪，被警方依法採取刑事拘留，其餘吳某等7名犯罪嫌疑人被警方依法採取刑事強制措施，上海警方正對上游生產企業以及其他銷售網路店家展開後續追查工作。

如何分辨泡泡瑪特玩偶真偽？泡泡瑪特相關人員表示，可從3方面判斷真偽。

第1個是防偽驗證，如果第一次收到的產品的驗證次數是兩次以上，很有理由懷疑這是一個假貨，正常出廠應該是第一次驗證；第2個是彩盒上面有泡泡專屬防偽貼紙；第3個是產品底部有Logo鋼印標識。