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香港發布今年首個黑色暴雨警告 多地傳出淹水

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港天文台29日9時10分發出最高等級暴雨警告信號—黑色暴雨警告信號。圖為雨水從香港東區筲箕灣柏架山傾瀉而下，形成一道「瀑布」。（中新社）
香港天文台29日9時10分發出最高等級暴雨警告信號—黑色暴雨警告信號。圖為雨水從香港東區筲箕灣柏架山傾瀉而下，形成一道「瀑布」。（中新社）

據中通社報導，香港天文台29日上午9時10分發出今年首個黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。隨雨勢漸小，天文台上午11時5分改發紅雨警告信號。

香港天文台指，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。　

香港電台報導，港府渠務署表示，截至29日上午11時半，確認5宗水浸個案，分別位於柴灣道迴旋處、淺水灣道近南灣道迴旋處、赤柱村道、大浪灣村，以及南丫島橫塱村。

其中，柴灣道迴旋處安裝的內澇監測器，錄到最高水深約370毫米，而淺水灣道近南灣道迴旋處水深約150毫米，赤柱村道水深約250毫米，南丫島橫塱村水深約250毫米。署方派出緊急應變隊伍到現場，現已完成處理所有水浸個案。

香港29日上午也降下暴雨，多地因此傳出淹水。圖為一輛汽車正駛過香港東區筲箕灣耀興道積水區。（中新社）
香港29日上午也降下暴雨，多地因此傳出淹水。圖為一輛汽車正駛過香港東區筲箕灣耀興道積水區。（中新社）
儘管香港天文台於29日9時10分發布黑色暴雨警告信號，但證券及衍生產品市場仍正常交易，也仍有民眾冒雨外出。（中新社）
儘管香港天文台於29日9時10分發布黑色暴雨警告信號，但證券及衍生產品市場仍正常交易，也仍有民眾冒雨外出。（中新社）

香港 雨量

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