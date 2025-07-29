香港發布今年首個黑色暴雨警告 多地傳出淹水

據中通社報導，香港天文台29日上午9時10分發出今年首個黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。隨雨勢漸小，天文台上午11時5分改發紅雨警告信號。

香港天文台指，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

香港電台報導，港府渠務署表示，截至29日上午11時半，確認5宗水浸個案，分別位於柴灣道迴旋處、淺水灣道近南灣道迴旋處、赤柱村道、大浪灣村，以及南丫島橫塱村。