華北連日暴雨已釀逾40死 北京4天下了一年的雨

大陸華北地區近日遭遇強降雨侵襲，北京、河北與內蒙古等地災情嚴重，目前已造成至少40人死亡。多地因雨爆發山洪、土石流，數萬人緊急撤離。有北京密雲的居民表示，28日大水在半小時內就暴漲至1公尺，村中房屋倒塌、有人被沖走。大陸氣象局預計，29日山西、北京、河北等地仍將出現較強降雨。

據財新網報導，自7月24日來，大陸北方地區遭遇大範圍強降雨影響，北京、河北、內蒙古三地已至少已造成40人死亡，相關救援工作仍在持續中。

北京日報指出，受副熱帶高壓外圍暖濕氣流影響，北京從7月24日開始出現明顯降雨。截至28日24時，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量543.4毫米，達到特大暴雨級別。最強小時雨量為95.3毫米，相當於1平方公里區域1小時內被灌入38個標準泳池的水。

報導稱，北京的平均年降水在600毫米左右，543.4毫米相當於四天下了近一年的雨。中國多數城市排水系統設計標準為「1至3年一遇」，對應小時雨強約30至50毫米，95.3毫米/小時的雨強已遠超這一標準，其破壞力遠超常規降雨。

北京29日一早通報，因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。目前全市累計轉移人數超過8萬人，密雲、懷柔、房山為重災區。

北京市東部密雲區太師屯鎮一名居民稱，28日早上6時許，大水從河北承德興隆方向透過清水河沖下來，沖到村里，水在半小時內就漲到1公尺多，3個小時左右才降下去。他家房子有兩層樓，由於一樓的房子被淹，跑至二樓才躲過一劫。他稱，村裡有多處房屋倒塌，有居家老人被大水沖跑。

央廣網指，受強降雨影響，承德市興隆縣多地出現山洪和泥石流災情，具體情況有關部門正在核實中。河北日報則稱，23日20時至28日16時，河北大部分地區降水區平均水量達73.8毫米，970個氣象站雨量錄得超過100毫米，148個站點超過250毫米。

另，河北省承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村受強降雨引發山體滑坡（土石流）。中新社報導，截至當天中午，灤平縣山體滑坡已致8人遇難、4人失聯。

此外，內蒙古氣象局指，7月23日至26日，當地出現有記錄以來最強暴雨過程，129站降水量超過200毫米。呼和浩特市紅山口降水量達374.4毫米，創歷史新高，造成13條河流出現超警水情，導致2人因強行涉水死亡，8.2萬人受災。官方初估，農作物絕收面積超千公頃。