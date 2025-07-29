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嘴角歪斜、說話困難！大連男子睡前做錯一事 隔天確診面癱

聯合新聞網／ 綜合報導
電風扇長時間直吹臉部或頭部容易造成面部神經局部循環障礙、肌肉痙攣。示意圖／Ingimage
電風扇長時間直吹臉部或頭部容易造成面部神經局部循環障礙、肌肉痙攣。示意圖／Ingimage

近日，大陸一名男子因睡覺時讓電風扇直吹臉龐，隔天起床後卻驚恐發現左側臉龐僵硬無法動彈、嘴角不自然下垂，經醫生診斷後確定為「顏面神經麻痺」，即俗稱「面癱」。

綜合陸媒報導，7月24日於大陸遼寧省大連市，一名男子因室溫悶熱，將電風扇擺置床頭，正對臉部吹了一整個晚上。隔天起床才驚覺左側臉部肌肉不受控制、說話含糊不清，隨即趕往當地醫院就診。經醫生檢查後，確診是由冷風直吹面部神經導致的「顏面神經麻痺」，所幸此症狀只是神經功能暫時失調引發的，經針灸及藥物治療介入後，預估三周內可逐漸恢復。

對此，浙江大學附屬第一醫院骨外科博士徐文斌提醒，電風扇長時間直吹臉部或頭部容易引起刺激，造成面部神經局部循環障礙、肌肉痙攣，嚴重還可能出現神經麻痺，甚至留下後遺症。

徐文斌表示，這類病例在夏季並不罕見，年長者、免疫力較弱者更為高風險族群。他建議，電風扇應避免集中吹向同一部位，並優先選擇來回擺頭模式。如果需開整晚的風扇，可將風向吹向牆壁反射或選擇遠距離吹送，減少對身體的刺激。如若出現嘴角歪斜、臉部無法正常活動等症狀，應立即就醫診治，切勿拖延。

醫生 確診 風險 針灸

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