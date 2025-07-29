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大陸出手整頓自媒體 「網傳」「網友表示」都不行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸宣布啟動為期兩個月整治自媒體的專項行動，將從嚴打擊惡意蹭炒誤導公眾、多種手段歪曲事實等突出問題。（路透）
大陸宣布啟動為期兩個月整治自媒體的專項行動，將從嚴打擊惡意蹭炒誤導公眾、多種手段歪曲事實等突出問題。（路透）

大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」）29日宣布，在全國範圍內啟動為期兩個月的「清朗．整治『自媒體』發布不實信息」專項行動，從嚴打擊惡意蹭炒誤導公眾、多種手段歪曲事實、不做標註以假亂真、專業領域信息不實等突出問題。

網信辦29日發布的通知指出，這次專項行動已於本月24日起展開，將重點整治四類突出問題：

一、惡意蹭炒誤導公眾問題。涉熱點輿情或公眾人物時，假冒當事人、近親屬等，通過帳號名稱、簡介等方式編造身分，蹭炒熱點，混淆視聽。涉重大輿情、突發事件時，假冒知情人士，編造起因進展、傷亡人數等，無中生有，干擾輿論。發布財經、軍事、外交等重要領域信息時，虛構所謂「權威報導」「一手數據」「深度揭秘」等信息，胡編亂造，誤導認知。

二、多種手段歪曲事實問題。利用人工智能生成合成技術，仿冒他人，或編造社會民生等領域虛假信息，欺騙公眾。通過劇情擺拍、拼湊剪輯等方式，編造事件、虛構或誇大情節，引起關注。歪曲解讀關乎公眾利益的政策方針、法規文件，宣揚「即將取消」「重大變動」等不實信息，製造噱頭。對往年社會新聞、政策發布等舊聞舊事摘頭去尾，掩蓋時間、地點、結果等關鍵要素，惡意炒作。借助網絡黑灰產等渠道，以刷榜打榜買榜方式，通過熱搜榜單呈現不實信息，操縱榜單。

三、不做標註以假亂真問題。對涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關信息，未標註或未準確標註信息來源。以「網傳」「網友表示」「來源於互聯網」等方式發布信息，模糊標註信息來源，發布無實際依據內容。標註錯誤信息來源，或矩陣帳號互相引用標註，導致公眾無法追溯真實來源。以過小字號、隱蔽位置、進度條遮擋等方式標註，刻意弱化標註標識。

四、專業領域信息不實問題。不進行專業資質認證，或以虛假認證、過期認證方式，冒用財經專家、醫生、律師等身分。歪曲解讀專業內容，如杜撰或篡改真實案例細節，發布未經科學驗證或明顯違背科學常識的信息，將不同的歷史人物與事件張冠李戴、篡改史實。借專業知識分享名義，編造同質化文案或虛假故事，借機引流帶貨。發布教程，教授通過虛假擺拍、蹭熱引流等方式打造「網紅專家」人設，擾亂傳播秩序。

通知要求各地網信部門要督導網站平台聚焦「自媒體」發布不實信息典型問題及各類隱形變異問題，「舉一反三」，健全內容審核及帳號管理機制，加強「自媒體」教育引導，持續做好違規內容發現處置。

同時切實優化信息來源標註、AI生成合成內容標識等功能設置。從嚴規範「自媒體」信息發布流程，對不經核實，轉載發布不實信息的帳號，採取站內信警示、短期禁言等處置。對仿冒熱點事件當事人，惡意編造財經、醫療等重點領域不實信息等違規情形嚴重的帳號，從嚴採取長期禁言、關閉帳號等處置。

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