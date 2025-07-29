北京洪災嚴重、預警連發 陸出手發8億支持應急恢復

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聯合報／ 記者謝守真／即時報導
根據大陸中央氣象台預報，29日8時至30日8時，北京東北部與南部、天津中北部、河北北部與東南部等地將有大到暴雨，局部地區可達特大暴雨（250至300毫米），並可能伴隨短時強降水與雷暴大風。（圖／取自微博）
根據大陸中央氣象台預報，29日8時至30日8時，北京東北部與南部、天津中北部、河北北部與東南部等地將有大到暴雨，局部地區可達特大暴雨（250至300毫米），並可能伴隨短時強降水與雷暴大風。（圖／取自微博）

大陸多個地區持續遭遇強降雨襲擊，造成北京、河北、吉林、山東等地重大傷亡及財產損失。其中，北京市因災死亡已達30人。大陸中央氣象台7月29日發布暴雨橙色預警，預計京津冀及東北地區多地仍將面臨強降雨與短時強對流天氣，防汛壓力加劇。

據央視新聞29日報導，截至目前，連續極端強降雨已在北京造成重大災害，目前全市因災死亡已達30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，136個村電力中斷，通信設施共損毀光纜62條、1,825座基地台損壞無法提供服務。

北京氣象部門指，預計今天（29日）早晨至上午北京還有中到大雨，部分地區暴雨，個別地區大暴雨，並伴有雷電；午後陰轉多雲，傍晚至前半夜仍有雷陣雨，部分地區短時雨強較大，並伴有7級左右短時大風，呼籲市民非必要不要外出。

而為協助地方災後重建，根據大陸「國家自然災害救助應急預案」，大陸國家發展改革委宣布，緊急安排人民幣2億元（約新台幣8億元）中央預算內投資，重點用於密雲、懷柔等受災地區的交通、水利、醫療等基礎設施與公共服務設施的應急修復，協助恢復正常生產生活秩序。

此外，為落實國務院決策部署，根據地方災情險情，7月29日，大陸財政部、應急管理部緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金，重點支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陝西9省（區、市）展開災害應急搶險救援及受災群眾救助工作，統籌做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、次生災害隱患排查、倒損民房修復等，最大限度減災人員傷亡，努力減少災害財產損失，全力保障民眾財產。

大陸官方強調，此次極端天氣來勢洶洶。根據大陸中央氣象台預報，29日8時至30日8時，北京東北部與南部、天津中北部、河北北部與東南部等地將有大到暴雨，局部地區可達特大暴雨（250至300毫米），並可能伴隨短時強降水與雷暴大風。

另，大陸國家防災減災救災委員會已於28日晚間啟動四級救災應急響應，調動資源支援地方應對災情與後續恢復工作。

與此同時，大陸中央氣象台亦對東部沿海地區發布颱風藍色預警。今年第8號颱風「竹節草」已於29日清晨進入東海南部海域，預計將於30日白天在浙江三門至江蘇啟東一帶沿海登陸，部分地區風力將達10至12級，上海、浙江、福建及台灣東南部須嚴防大風與暴雨引發的次生災害。

大陸多個地區持續遭遇強降雨襲擊，造成北京、河北、吉林、山東等地重大傷亡及財產損失。其中，北京市因災死亡已達30人。（圖／取自微博）
大陸多個地區持續遭遇強降雨襲擊，造成北京、河北、吉林、山東等地重大傷亡及財產損失。其中，北京市因災死亡已達30人。（圖／取自微博）

北京 暴雨 強降雨

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