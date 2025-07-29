兩岸大學辯論賽 廈門大學奪冠

第二十四屆海峽兩岸大學生辯論賽（簡稱「海辯賽」）27日在福州決賽。最終，廈門大學獲得冠軍，台灣彰化師範大學、台北科技大學分別獲得亞軍、季軍。復旦大學的穆逸菲和台北科技大學的廖哲霈獲最佳辯手。

中新社報導，「海辯賽」是在中國科學技術協會的支持下，由福建省科學技術協會與台灣中華青年交流協會等機構於2002年創辦，已形成了以辯論賽、聯誼聯歡和科技訪學為內涵的交流三部曲，成為兩岸青年融合發展的特色品牌項目。

本屆賽事中，復旦大學、北京師範大學和台灣中興大學、台灣東華大學等兩岸名校近80位辯手同台競逐，切磋技藝。辯題緊扣熱點，兩岸青年學子圍繞AI技術、青年成長、文化傳承創新等議題，以正反立場展開深度思辨與觀點交鋒。

兩岸辯手台上激烈辯論、台下親密溝通。「我們跟台灣靜宜大學、台灣海洋大學的辯手們都有非常多的交流，賽後互相聊聊比賽的感受，分享零食，還相約以後一起玩」。廈門大學的辯手范可欣說，與台灣高校比賽中，會感覺到彼此風格的不同，這種差異促進雙方互鑒交流，一起學習進步。

來自台灣彰化師範大學的郭恩也坦言，大陸辯手才思敏捷、表達能力強、立論精妙。「我覺得大家都非常棒，我們通過與大陸辯手的比賽可以看到自己的缺失，再去提升自己」。

台灣學生賽後將前往北京參觀交流，感受中華文化古蹟、城市建設魅力和科技發展成就，與北京的青年學生聯誼互動。