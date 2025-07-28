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北京暴雨預警！官方嚴陣以待 全市景區關閉、市民非必要不外出

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京市區內約莫在28日晚間9點多，開始出現新一輪暴雨，圖為暴雨前，街道上人已不多。（記者廖士鋒／攝影）
北京市區內約莫在28日晚間9點多，開始出現新一輪暴雨，圖為暴雨前，街道上人已不多。（記者廖士鋒／攝影）

北京市這幾天降雨頻繁，轄下密雲、懷柔等地已傳出災情，並轉移3萬多位民眾，而官方在28日晚間宣布啟動全市防汛一級應急響應，呼籲市民非必要不外出，而且企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗（到公司或機構）上班。關閉所有景區、公園、林場。

7月28日12時，北京市發布了暴雨紅色預警信號，預計28日20時至29日07時，全市大部分地區6小時降雨量達150毫米以上，個別點可達300毫米以上，山區及淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等災害的風險極高，低窪地區可能出現嚴重積水。

據央視新聞28日晚間消息，截至今天下午14時，北京全市共轉移安置人員3萬391人，密雲水庫大流量泄流仍在持續中。

值得一提的是，此次暴雨紅色預警，北京官方嚴陣以待，在全市範圍內都有相應措施。

7月28日20時，北京市防汛指揮部將啟動全市防汛一級應急響應，北京市應急管理局等單位發布的「公眾防護指引」以及相關措施，呼籲市民非必要不外出，企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動及體育運動類培訓活動，並做好人員的安全疏散工作。

同時，學校停止全部線下教學活動和野外教學活動，培訓機構停止全部線下培訓活動，妥善安置、安全轉移相應滯留人員。在建工地停工，及時轉移、妥善安置相關工地人員。停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業，遊客疏導勸返，並做好受威脅遊客疏散避險。

目前北京市內多處景區與公園都已宣布臨時關閉措施，包含圓明園、頤和園、玉淵潭公園、陶然亭公園、北海公園、紫竹院公園、景山公園、百望山森林公園、香山公園、國家植物園等。

其中中國鐵道博物館明確出，「 根據氣象部門發布的暴雨紅色預警資訊，按照北京市文化和旅遊局通知要求」，為確保遊客人身及財產安全，中國鐵道博物館東郊展館、詹天佑紀念館於7月29日（週二）臨時閉館，開放時間視雨情而定。

另據北京晚報，按照防汛一級響應要求，全市交通領域已啟動多項停運管控措施：市郊鐵路S2線、懷柔-密雲線、通密線所有列車全部停運；省際班線全部停運，定製快巴28日20時起停運，旅遊包車未運營的暫停發班，在外車輛安全返回或就近停運。同時，全市所有區域的遊船已全面停航，並對船舶系泊設施進行加固；公路工程建設專案也已全部停工，全力規避暴雨天氣帶來的安全風險。

近年夏天北京降雨頻繁，並曾在2023年傳出不少災情，當年受到杜蘇芮颱風環流影響，北京7月底至8月初降下特大豪雨，北京市副市長夏林茂在其後召開的記者會上指出，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成；因搶險救援犧牲5人。還有18人失蹤，包括1名搶險救援人員。

北京近日遇到汛期，部分地區傳出災情，圖為7月28日，在琉璃廟鎮碾子灣村，受災民眾乘坐塑膠大盆轉移到安全地點。（中新社）
北京近日遇到汛期，部分地區傳出災情，圖為7月28日，在琉璃廟鎮碾子灣村，受災民眾乘坐塑膠大盆轉移到安全地點。（中新社）

北京 暴雨 鐵道

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