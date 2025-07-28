搶救出生率！ 陸宣布育兒補貼新制 每孩每年普發現金1.5萬

央視新聞28日報導指，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，明確對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，以及補貼標準。此前，有分析指，儘管大陸早已放寬生育政策，但出生人口仍持續下滑，人口結構失衡已成經濟與社會發展的重要挑戰。

據新華社，大陸國家育兒補貼制度實施計畫於7月28日公布。自今（2025）年1月1日起，對符合法令規定生育的3歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿3歲。育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年人民幣3,600元（約新台幣1萬4,900元）。其中，對今年1月1日前出生、不滿3歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。

報導稱，上述育兒補貼由嬰幼兒的父母一方或其他監護人按規定向嬰幼兒戶籍所在地申領。育兒補貼免徵個人所得稅。在最低生活保障對象、特困人員等救助對象認定時，育兒補貼不計入家庭或個人收入。

大陸國家衛生健康委有關負責人表示，這項政策將助力降低家庭生育養育成本，預計每年惠及2,000多萬個嬰幼兒家庭。

另，關於資金來源，大陸中央財政自今年起設立共同財政事權轉移支付項目「育兒補貼補助資金」，對發放國家基礎標準育兒補貼所需資金，按比例對東部、中部、西部地區予以補助。地方提標部分所需資金由地方財政自行承擔。

此前，香港《經濟日報》指出，彭博在本（7）月4日曾引述知情人士報導，大陸官方計劃在全國範圍內，從今年1月1日起，對符合法律法規生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿3周歲，現階段補貼基礎標準為每孩每年人民幣3,600元。

報導當時稱，儘管大陸在約10年前已廢除獨生子女政策，但至2024年人口已連續三年出現下降。去年新生兒數量為954萬，僅為2016年剛廢除獨生子女政策時的一半。出生率下降已成為大陸這一世界第二大經濟體的隱憂，適齡人口減少對勞動力供應和生產力提升都構成潛在威脅。

此外，根據聯合國的人口模型，大陸總人口可能在2050年降至13億，到2100年則可能進一步降至8億以下。大陸人口下行趨勢很大原因是結婚率的急劇下滑，低結婚率可能導致出生率進一步下滑。