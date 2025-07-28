陸公布育兒補貼方案 3歲以下每年14800元、發至3歲

大陸國務院辦公廳28日發布「育兒補貼制度實施方案」，明確對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，從今年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼。育兒補貼按年發放，基礎標準為每孩每年3,600元人民幣（約新台幣14,893元），發放補貼至嬰幼兒年滿3歲。

央視網報導指，無論一孩、二孩、三孩，均可申領育兒補貼。另外，對今年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，補貼月數折算計發補貼。

同時，對按照育兒補貼制度規定發放的育兒補貼免徵個人所得稅。在最低生活保障對象、特困人員等救助對象認定時，育兒補貼不計入家庭或個人收入。

中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，一孩、二孩、三孩均可領取補貼，且標準相同，實現了三孩生育政策下家庭支持的全面覆蓋，體現了政策的普惠、公平性；首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保認為，一孩生育是家庭生育決策的關鍵，將一孩也納入補貼範疇，能一定程度幫助緩解年輕夫婦的生育顧慮。

首都經濟貿易大學人口與發展研究中心教授茅倬彥表示，育兒補貼制度在緩解育齡家庭現實困境、穩定生育預期、改善人口結構方面有不可替代作用，但它不是萬能鑰匙，應與產假、托育、教育、住房等政策形成聯動，避免「單點突破」效果有限。