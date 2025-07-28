釋永信被查 少林帝國面臨挑戰逐步倒塌

中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律，目前正接受多部門聯合調查。釋永信俗名劉應成，1987年22歲時就全面主持少林寺事務，讓少林寺浴火重生。不過，他如今面臨重大爭議的挑戰，一手創建的「少林帝國」面臨崩塌。

釋永信生於1965年，安徽潁上人。16歲時到少林寺，拜釋行正法師為師；1987年釋行正圓寂，釋永信師承衣鉢，接任少林寺管委會主任，全面主持寺院事務；1999年，年僅34歲的釋永信成為少林寺歷史上最年輕的方丈。

從那時至今，釋永信全面主持少林寺事務工作長達38年，期間隨著中國邁步改革開放，敞開與國際交流的大門，釋永信以絕佳的商業頭腦，以「武術外交」為媒介，重新打開少林寺知名度，讓寺廟恢復香火鼎盛，聲望獲得大進展成為全球知名的佛教寺院。

1987年釋永信成立武術隊，也就是後來的武僧團，且赴海外巡演打開知名度。1998年，寺方更註冊首個「少林寺」商標，朝商業運作方向發展，爭議也由此而起。

根據陸媒極目新聞報導，截至目前，釋永信名下共關聯著10家機構組織，其中5家企業已註銷。1998年7月，釋永信成立了河南少林寺實業發展有限公司（少林寺無形資產管理有限公司的前身，現已註銷），主營少林寺旅遊資源及產品開發等業務。

2008年12月9日，釋永信創辦主打投資的河南少林無形資產管理有限公司（簡稱「少林資管」），註冊資本為人民幣100萬元（約新台幣400萬元），成為少林寺商業化運作的平台。

從1999年以來，少林資管累計對外投資公司16家，最大單筆投資金額達1600萬元，總額近8000萬元。2022年鄭州市鄭東新區的一塊地，被少林寺旗下的公司以4.52億元的底價拍下，「少林寺進軍房地產」的消息一時引起輿論熱議。

不過，這樣的資本化發展，也令少林寺難躲過於商業化的質疑。他的操作也被普遍視為悖離佛法，現今陷入巨大爭議與調查。

釋永信的私生活不檢也早已不是新聞。據財新網，早在2015年，署名「少林弟子釋正義」的網路舉報者和釋永信多年的親信弟子釋延魯，以一篇名為「少林寺方丈釋永信這隻大老虎，誰來監督？」的發文為開端，舉報釋永信曾違反戒律與一位有親屬關係的少林下院女法師私通，兩人育有私生女，並舉報釋永信將少林寺相關公司產業股份逐步轉給該「情婦」。

當年8月8日，釋延魯與另外4名聲稱曾在少林僧俗兩界任職的實名舉報者前往北京，向最高人民檢察院、中國佛教協會和國家宗教局遞交材料，舉報釋永信敲詐財物、挪用善款、侵占少林資產、生活腐敗、與多名女性保持不正當關係並育有私生子等10宗罪，引起軒然大波。

當年底，官方調查組對舉報進行澄清，釋永信順利從這些重大質疑中脫身。

然而，10年過後，他遭遇到更大危機，從民間舉報上升到被官方通報，指其挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。中國佛教協會更已將他的戒牒予以註銷。

2014年釋永信曾接受英國廣播公司（BBC）採訪時回應錢色傳聞，他對於相關質疑回應，「要有問題，早就成問題了」、「這個不用再細說了」。

如今，他所建立的橫跨教育、文化旅遊、甚至是房地產的「少林帝國」逐漸崩塌，私德也將被大眾逐一檢視。