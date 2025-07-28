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少林寺住持擁多女爆醜聞！陸網感嘆：上次方丈出事還是北宋年間

聯合報／ 大陸中心／即時報導
少林寺管理處27日晚間正式通報，少林寺住持釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。（中新社）
少林寺管理處27日晚間正式通報，少林寺住持釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。（中新社）

少林寺管理處27日晚間正式通報，少林寺住持釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。隨後就有大陸網友發文感嘆：「上次少林寺方丈出事還是北宋年間」。難道在釋永信之前，少林寺就曾有住持破戒？

其實這並非歷史事實，而是金庸武俠小說《天龍八部》裡的一段情節。

在《天龍八部》中，少林寺第三十七代弟子虛竹，真實身分是少林寺方丈玄慈與「四大惡人」之一、江湖號稱「無惡不作」葉二娘的私生子。

虛竹一開始是少林寺一名地位低微的小和尚，木訥老實，戒律嚴謹，被人看不起。後因誤闖機緣，被逍遙派掌門無崖子選為繼承人，繼承其深不可測的內力與武功。後又無意間與天山童姥、李秋水等發生恩怨，才逐步揭開其身世之謎。

葉二娘當年與玄慈方丈有過一段情，但在生下虛竹後卻被奪子遺棄。她因喪子之痛而精神失常，從此行走江湖間專門搶別人嬰兒讓其父母痛苦。

玄慈方丈在得知虛竹是他親生兒子後痛哭流涕，懊悔不已，最終在少林寺群豪會時當眾懺悔此事，並自斷經脈自盡以謝天下與佛門。

在金庸的武俠小說裡，北宋年間的少林寺方丈慈雲只有虛竹一個私生子。如今真實世界中，釋永信究竟有多少個私生子，只能看中共官方調查後願不願意公布真相。

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少林寺住持釋永信出事後，有大陸網友感嘆：「上次少林寺方丈出事還是北宋年間」，但這其實是金庸武俠小說《天龍八部》裡的情節。（圖／取自微博）
少林寺住持釋永信出事後，有大陸網友感嘆：「上次少林寺方丈出事還是北宋年間」，但這其實是金庸武俠小說《天龍八部》裡的情節。（圖／取自微博）

金庸 少林寺 繼承人

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