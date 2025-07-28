大陸武漢大學醫科生航班上救人反惹質疑 本人回應：不後悔、不後怕

陸媒《瀟湘晨報》報導，7月19日，中國大陸武漢大學一名臨床醫學專業大二學生孫毅傑在航班上遇到有乘客突發身體不適，於是協助機組人員進行急救令對方轉危為安。但事件卻引發輿論爭議，有人為其點讚，也有人表示醫科生並無豐富的臨床經驗，患者和施救者都存在很高的風險。

據報導，7月19日，在一架從武漢飛往新疆的航班，機上一名乘客突發身體不適，武漢大學一名2024級臨床醫學專業本科生孫毅傑和機組人員分工合作，患者轉危為安。武漢大學公眾號發文時表示：「孫毅傑用行動證明醫者的仁心。」

有不少人為其行為點讚，表示：「挺身而出的勇氣還是值得鼓勵的。」「救人就是好事。」但也有人表示質疑，稱：「24級的孩子見義勇為當然是好的，但是臨床知識匱乏，沒有執業資格，搶救手段有限，病人和醫護人員的風險都極高。」

當事人孫毅傑對陸媒表示，事發時女生說自己頭暈手腳發麻。孫毅傑初步給她做了體格檢查，脈搏比較細弱，神智也比較渙散，他判斷是比較危險的信號。機組人員給女生餵了糖水，喝完後孫毅傑讓她躺下，隨後給女生吸氧，又測量了她的生命體徵，比較平穩。女生躺了一會兒就慢慢好轉了，坐起來以後動態複查了生命體徵，已無大礙。

孫毅傑說，他不後悔，也沒有後怕。他認為，在飛機上需要做的就是穩定生命體徵，只要掌握操作原則和動態觀察就可以。他還表示，自己今年一整個寒假都待在醫院急診科，開學後也是每周去一次，見過很多病人，對於危重狀況下的搶救比較了解，也會判斷病人的生命體徵是否在正常範圍內。但他也提醒，沒有相關知識的同學，遇到這種情況還是不要輕易出手。

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文章授權轉載自《香港01》