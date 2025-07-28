華北暴雨各地災情頻傳 承德土石流釀2死8失蹤

受強降雨影響，大陸河北省承德、保定、張家口等多地近日接連傳出災情。央視新聞報導，28日，河北省承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村因強降雨導致山體滑坡，經初步核實，災害造成4人遇難，仍有8人失聯。

北京也升級發布暴雨紅色預警，截至28日11時40分，北京市共有6區處於暴雨紅色預警、10區處於暴雨橙色預警中。預計28日20時至29日7時，北京大部分地區6小時降雨量將達150毫米以上，個別點可達300毫米以上，山區及淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等災害的風險極高，低窪地區可能出現嚴重積水。

針對暴雨洪澇災害對河北省造成的嚴重影響，大陸國家防災減災救災委員會28日已啟動國家四級救災應急響應，緊急安排人民幣5,000萬元（約合新台幣2億元）協助河北救災重建。

北青網指出，大陸中央氣象台預計，未來三天，華北、東北及內蒙古東部等地仍多降雨，提醒當地民眾需警惕降雨疊加或局部強降雨可能引發的次生災害。

大陸水利部表示，27日8時至28日8時，受降雨影響，天津、河北、內蒙古、遼寧、吉林、福建、廣東、雲南、陜西等地25條河流發生超警以上洪水，最大超警幅度2.39米。河北承德興洲河5條中小河流發生有實測資料以來最大洪水。

河北承德多地傳出嚴重淹水情況，除與暴雨持續有關外，部分消息也將矛頭指向密雲水庫洩洪。北京青年報指出，27日15時，密雲水庫啟動洩流。截至27日20時，下洩流量已經從最初的80立方米/秒增至500立方米/秒。

新加坡《聯合早報》指，此前，大陸北方多地7月下旬經歷罕見強度的降水，共有19個國家氣象站打破同期單月降水歷史極值，其中13個站點創下當地有記錄以來的最高降雨量。當中河北省承德、保定、張家口等多地受災較重。

保定市阜平縣25日17時至隔天凌晨1時遭遇特大暴雨，突破單日降水歷史極值，已造成兩人死亡、兩人失蹤。保定市易縣24日更一天之內就下了近一年的平均降雨量。