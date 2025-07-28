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全紅嬋缺席比賽兼發胖 跳水女皇高敏指｢這一關｣比減肥更難闖

香港01／ 撰文：許祺安
2025年4月5日，在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯瓜達拉哈拉站女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋分獲冠、亞軍。（新華社）
2025年4月5日，在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯瓜達拉哈拉站女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋分獲冠、亞軍。（新華社）

中國跳水巨星全紅嬋因腳腕舊傷復發，加上腰部長期勞損，早前退出5月下旬的全國跳水冠軍賽，回到廣東省隊治療，並確定缺席新加坡游泳世錦賽。

7月25日，蟬聯1988年和1992年女子單人3公尺板奧運金牌的「跳水女皇」高敏拍片談全紅嬋缺席世錦賽，指比起減肥，心理關才是全紅嬋更難闖的。

據此前報導， 中國跳水巨星全紅嬋因腳腕舊傷復發，加上腰部長期勞損，早前退出5月下旬的全國跳水冠軍賽，錯過這場全運會資格賽暨世界錦標賽選拔賽後，回到廣東省隊治療，並確定缺席新加坡的游泳世錦賽。

全紅嬋早前終於開始首課訓練，從廣東隊師兄陳艾森的影片中可見，全紅嬋發胖不少，有人擔心她的跳水生涯。

高敏直言：缺席不奇怪，心理關比減肥更難闖

跳水女皇、奧運冠軍高敏直言，全紅嬋的缺席讓很多人感到不適應，但她認為這並不奇怪，許多優秀的運動員在職業生涯里都曾因為各種原因停賽一段時間。

高敏認為全紅嬋一直都是運動員的楷模，「要知道她從東京奧運會結束到巴黎奧運會這3年的周期，一直把自己的體重控制得非常好，可以想像她對自己有多麼苛刻」，直到巴黎奧運會結束，她才放飛了自我，體重才漲了起來。

高敏認為，比起減肥，心理關才是全紅嬋更難闖的：「她不想讓喜歡她的粉絲們和愛她的親人們失望，以前她比賽一直只是跟陳芋汐爭第一，但現在她將面臨更多無名小輩的追逐。」

延伸閱讀：

全紅嬋擬保送暨南大學 與蘇炳添等奧運健兒成校友

全紅嬋老家佔地千二呎別墅開建 地皮為東京奧運奪冠獎勵

文章授權轉載自《香港01》

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