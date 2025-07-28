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殭屍颱風「竹節草」復活了！ 即將侵襲滬蘇浙

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年第八號颱風「竹節草」27日晚間「復活」後，預計29日下午到夜間將在浙江北部到江蘇南部一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
今年第八號颱風「竹節草」27日晚間「復活」後，預計29日下午到夜間將在浙江北部到江蘇南部一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

大陸中央氣象台指出，今年第八號颱風「竹節草」減弱後的低壓環流27日晚間在琉球群島以東洋面再度發展為颱風，今日8時其中心位於浙江舟山東偏南方向約700公里的琉球群島以東洋面上，預計29日下午到夜間將在浙江北部到江蘇南部一帶沿海登陸，登陸後強度緩慢減弱。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》指出，前幾日，「范斯高」、「竹節草」在東海打得不可開交，幾乎「兩敗俱傷」。其中「范斯高」殘餘環流給浙江帶來雨水陣陣。

報導稱，讓人大跌眼鏡的是，本已停編的「竹節草」竟然悄悄吞並颱風胚胎91W，實力大增，27日晚間在琉球群島東部海面再度發展為颱風，獲得颱風續編資格，大陸中央氣象台繼續維持原颱風名稱和編號不變。

《潮新聞》指出，這也意味著「竹節草」復活了，且朝著江浙滬直奔而來。從目前雷達圖可見，「竹節草」外圍雲系已經給浙江帶來降水。27日20時至28日8時，杭州北部、紹興東部、寧波、舟山、台州北部已出現暴雨。

周一白天受「竹節草」外圍影響，浙江沿海地區會有中到大雨局部地區暴雨。今日後半夜至明天，浙江沿海、浙北和浙中東部地區將有暴雨到大暴雨，後天浙北地區有大雨暴雨局部大暴雨。

浙江氣象部門提醒，「竹節草」在東海附近海域再度生成，距離浙江近，在浙江影響颱風中少見。由於「竹節草」還在發展中，東海海域熱帶擾動相互影響，天氣形勢非常複雜，未來路徑和強度變化對降雨帶來較大不確定性，呼籲浙江民眾應密切關注。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，29到30日，受「竹節草」影響，上海也將有明顯風雨天氣，局部地區降雨可能達到120至160毫米，集中降水時段預計為29日傍晚到30日白天。

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