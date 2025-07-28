快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴重敗壞佛教聲譽 中國佛教協會：同意註銷釋永信戒牒

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國佛教協會28日宣布，同意對釋永信的戒牒予以註銷。圖為今年1月7日農曆臘月初八，釋永信在少林藥局門口，向遊客、信眾廣施「少林五行臘八粥」。（中新社）
中國佛教協會28日宣布，同意對釋永信的戒牒予以註銷。圖為今年1月7日農曆臘月初八，釋永信在少林藥局門口，向遊客、信眾廣施「少林五行臘八粥」。（中新社）

少林寺住持（方丈）釋永信近日遭傳出於24日被帶走調查。管理處於27日晚間證實，住持釋永信近日因涉嫌挪用侵占項目資金與寺院資產、違反佛教戒律涉嫌與多名女性保持不正當關係並育有私生子等問題，正接受大陸官方多部門聯合調查。中國佛教協會28日也表示，同意對釋永信的戒牒予以註銷。

中國佛教協會28日公告，7月27日，少林寺管理處發布情況通報，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛教戒律。目前正在接受多部門聯合調查。

公告稱，釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界的聲譽，損害出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。日前，該會收到河南省佛教協會報來《關於註銷釋永信戒牒的報告》。根據相關規定，該會同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以註銷。

此前一日晚，少林寺管理處27晚在官方微信公眾號發出「情況通報」指出，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布」。

根據公開資料，釋永信，俗名劉應成，1965年9月6日出生，安徽潁上人，中共第九至十二屆全國人大代表，現任河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

少林寺

延伸閱讀

少林寺賺多大？「佛門CEO」釋永信事業版圖曝光

少林寺證實！住持釋永信涉刑事犯罪、交往多女「有私生子」 接受多部門聯合調查

少林寺CEO打造商業帝國 掌18家企業、出入開豪車

佛教界醜聞！泰版「紅姐」疑色誘高僧偷拍勒索 涉10高僧8萬淫照

相關新聞

嚴重敗壞佛教聲譽 中國佛教協會：同意註銷釋永信戒牒

少林寺住持（方丈）釋永信近日遭傳出於24日被帶走調查。管理處於27日晚間證實，住持釋永信近日因涉嫌挪用侵占項目資金與寺院...

少林寺賺多大？「佛門CEO」釋永信事業版圖曝光

少林寺住持釋永信近日因涉嫌挪用侵占項目資金與寺院資產、違反佛教戒律涉嫌與多名女性保持不正當關係並育有私生子等問題，正接受...

少林方丈釋永信 月初還出席「加強道風建設」會議

少林寺27晚間證實，少林寺住持（方丈）釋永信已被帶走調查。有網友發現，釋永信7月7日還曾出席一場主題為「加強道風建設」的...

一家6口冷氣房內看電視煮紅豆湯4人中毒 醫生提醒「它」可奪命於無形

一家6口在冷氣房內看電視，廚房煮著紅豆湯，兩個小時後，他和姐姐出現不適，醫院檢查後確診…

陸媒：有私生子的少林方丈釋永信 25日深夜被「叫走」

2015年7月25日即有人在網上舉報少林寺住持釋永信私通女法師並育有私生女，大陸官方卻在十年後才採取行動對其展開調查。財...

江西曝多名未成年人圍毆同學 霸凌者叫囂「我沒16歲歡迎報警」

江西宜春市萬載縣發生未成年人霸凌事件，數十名未成年人圍毆多名受害者，甚至叫囂「我沒16歲歡迎報警」，並拍片上傳至網路…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。