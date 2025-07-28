嚴重敗壞佛教聲譽 中國佛教協會：同意註銷釋永信戒牒

少林寺住持（方丈）釋永信近日遭傳出於24日被帶走調查。管理處於27日晚間證實，住持釋永信近日因涉嫌挪用侵占項目資金與寺院資產、違反佛教戒律涉嫌與多名女性保持不正當關係並育有私生子等問題，正接受大陸官方多部門聯合調查。中國佛教協會28日也表示，同意對釋永信的戒牒予以註銷。

中國佛教協會28日公告，7月27日，少林寺管理處發布情況通報，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛教戒律。目前正在接受多部門聯合調查。

公告稱，釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界的聲譽，損害出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。日前，該會收到河南省佛教協會報來《關於註銷釋永信戒牒的報告》。根據相關規定，該會同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以註銷。

此前一日晚，少林寺管理處27晚在官方微信公眾號發出「情況通報」指出，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布」。

根據公開資料，釋永信，俗名劉應成，1965年9月6日出生，安徽潁上人，中共第九至十二屆全國人大代表，現任河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。