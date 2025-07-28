少林寺賺多大？「佛門CEO」釋永信事業版圖曝光

少林寺住持釋永信近日因涉嫌挪用侵占項目資金與寺院資產、違反佛教戒律涉嫌與多名女性保持不正當關係並育有私生子等問題，正接受大陸官方多部門聯合調查。「牆倒眾人推」，釋永信出事後，其主導的少林商業版圖也逐步被揭開。上海《第一財經》指出，這位擁有MBA、被稱為「最會做生意的住持」，曾打造龐大少林系產業，涵蓋藥品、旅遊與海外演出，年營收估逾人民幣數億元。

《第一財經》報導，釋永信在商業運作上非常下功夫，多年來推動少林寺商業化運營，布局範圍涵蓋文化、餐飲、藥品、服飾、演出、旅遊、武術教育與文創產品，並註冊近800件商標。值得注意的是，釋永信不只是少林寺住持，還是大陸首位擁有MBA學位的僧人。他早在1998年就成立河南少林寺實業發展有限公司（現已註銷），開始打造他的「佛門商業版圖」。

據悉，釋永信曾創立河南少林寺實業發展有限公司與少林文化研究所，提出「少林學」概念，並主導開發如靈芝茶、禪修用品、佛教文創商品等產品，2020年所開設的淘寶店「少林歡喜地」年銷售額達人民幣2,300萬元。

2004年，釋永信重啟「少林藥局」，以中醫秘方結合非遺技藝打造活絡膏、靈芝茶等商品，2019年銷售額突破人民幣8,000萬元。2021年，釋永信進駐抖音平台，直播帶貨首秀即創下逾人民幣500萬元銷售額。

在此同時，少林寺景區旅遊收入亦是其主要資金來源。據最新資料，少林景區門票為每人人民幣80元（約合新台幣336元），學生族群40元。除基本門票外，景區亦提供多項附加項目。經估算，若包含實景演出與索道等加購項目，每名遊客的門票支出可高達人民幣400元（約合新台幣1,680元）以上。

作為「禪宗祖庭」與中國武術的重要發源地，少林寺長年位居河南最受歡迎旅遊景點前三名，旺季單日接待人數可突破2萬人。目前，雖無官方公開2025年最新人流統計，惟參考過往數據，年接待人次估達300至500萬人，光門票年收入可能就超過人民幣3億元（約合新台幣12.6億元）。過去曾有大陸媒體指出，少林寺旅遊收入一度占登封市財政收入三分之一。

此外，憑著「天下武功出少林，少林武功蓋天下」這句俗諺，武術教育也是少林寺一大收入來源。其中有屬於少林寺「嫡傳」派系，學員即是少林俗家弟子，由少林武僧教授功夫，一般5年學成，多年前的價格是一年學費人民幣1萬多元。

不僅在大陸國內的發展，釋永信也很有國際觀，積極布局海外市場。《時代周報》指，自1999年率領武僧團赴英國白金漢宮演出後，少林寺每年在全球巡演超過200場，近年單場收益從10萬美元增至50萬美元。他也曾參與少林品牌網絡遊戲授權、文化演出合作，並為特定手機號碼「開光」進行拍賣。

《時代周報》並稱，釋永信曾透過河南少林無形資產管理有限公司實際控制18家企業，業務涵蓋茶葉、旅遊、文化及資產管理。天眼查數據顯示，該公司自2008年成立至2022年已投資逾16家公司，總額接近人民幣8,000萬元，單筆最大投資達1,600萬元。