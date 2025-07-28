中國廣東屈公病破4000例 無死亡報告

中國廣東省疾病預防控制中心通報，截至7月26日，今年全省累計報告4824例屈公病（當地稱基孔肯雅熱）本地病例，均為輕症，無重症和死亡病例報告。

據廣東疾控局微信公眾號，截至26日，過去7天全省新增報告2940例屈公病病例，未報告重症和死亡病例。病例分布在佛山2882例，廣州22例，中山18例，東莞、珠海、河源各3例，江門、陽江、肇慶各2例，清遠、深圳、湛江各1例。

截至26日，今年全省累計報告4824例屈公病本地病例，均為輕症，無重症和死亡病例報告。目前，已治癒出院和解除醫學觀察3224例。

廣東疾控局表示，專家提醒民眾定期翻盆倒罐、清理積水、清除雜物，從源頭上消除蚊蟲孳生環境，並加強個人和居家防蚊措施，避免蚊蟲叮咬。若出現發燒、皮疹、關節疼痛等明顯症狀，要及時就診。

據陸媒第一財經報導，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏分析，中國以往沒有輸入性屈公病引發大流行的案例，對該病的基礎免疫力缺失，因此病毒傳播會快於其他流行區域。

不過，他認為，如果及時採取有效迅速的措施，目前中國南方部分地區應該仍處於控制疫情的有效窗口期，仍能阻止感染風暴的進一步形成並阻止病毒向周邊區域擴張。

據台灣衛生福利部疾病管制署官網介紹，屈公病傳染方式為被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬後感染，人不會直接傳染給人，可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊（Aedes aegypti）、白線斑蚊（Aedesalbopictus）。