少林方丈釋永信 月初還出席「加強道風建設」會議

少林寺27晚間證實，少林寺住持（方丈）釋永信已被帶走調查。有網友發現，釋永信7月7日還曾出席一場主題為「加強道風建設」的少林寺全體僧眾會議。但這則訊息，28日已經從少林寺官網「消失」了。

7月27日晚間，嵩山少林寺發布「情況通報」在微信公眾號稱，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布。」

7月7日少林寺全體僧眾會議，是以「加強道風建設，推動宗教中國化進程」為題，釋永信還在會上傳達政策要求並部署工作。少林寺官網於次日（7月8日）發布活動報導，截至7月27日該報導仍保留在官網首頁顯著位置。不過，本報記者實際查詢少林寺官網，7月28日該會議的相關消息似乎已在官網「消失」。同時，少林寺官方微博也已顯示「該微博不存在」。

不過，進一步搜索，在微信公眾號上仍有相關消息。一個名為「矚目長沙」的微信公眾號27日晚發文寫道，7月7日，依上級主管機關要求，少林寺召開全體僧眾會議，對2025年教職員資格認定工作以及深化「堅持中國化·同心正道行」主題活動進行動員部署。

文中提到，會議認真學習登封市嵩山佛教協會關於《登封市嵩山佛教界深化「堅持中國化·同心正道行」主題活動方案》的通知，要求僧眾堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於宗教工作的重要論述，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向，認真落實省委「兩高四著力」和宗教事務治理工作部署，貫徹落實深入推進我國宗教中國化五年規劃綱要（2023-2027年），推動宗教中國化建設，促進佛教健康傳承。

而在該文底下有大陸網友留言指出，「確實夠諷刺」。還有人揶揄道，「故意的」，「是推動佛教俗家化」。

在少林寺證實釋永信被調查之前，成都日報旗下《錦觀新聞》26日指，少林寺突傳新動態，方丈釋永信被曝帶走接受調查。據公開資料，釋永信，俗名劉應成，1965年9月6日出生，安徽潁上人，中共第九至十二屆全國人大代表，現任河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。