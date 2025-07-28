一家6口冷氣房內看電視煮紅豆湯4人中毒 醫生提醒「它」可奪命於無形

綜合陸媒報導，浙江一家6口在冷氣房內看電視，廚房煮著紅豆湯，兩個小時後，小李同姐姐出現不適，醫院檢查後確診「一氧化碳中毒」，而另外兩名家屬也檢測出碳氧血紅蛋白不同程度升高。

浙江小李一家六口在密閉的冷氣房內看電視、閒聊，廚房瓦斯爐正煮著紅豆湯。兩三個小時後，16歲的小李與姐姐先後出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，家人連忙將他們送至杭州市餘杭區第二人民醫院。

起初，家人誤以為是吃壞了肚子，但經檢查，小李和姐姐動脈血中碳氧血紅蛋白明顯升高，分別達到20.9%和20.5%，超過正常範圍近4倍，最後確診為一氧化碳中毒。

急診科醫生王幸認為，這可能與那鍋煮著的紅豆湯有關——在密閉空間裡使用瓦斯爐，會使氧氣含量下降，若燃燒不充分，會產生大量的一氧化碳，繼而導致中毒。

醫生建議同行而來的四位家屬也做個血液檢查，果然，其中兩人的碳氧血紅蛋白也不同程度地升高，好在就診及時，順利逃過一劫。

醫生提醒

中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任醫師介紹，夏天大家會開空調，在室內需關閉門窗。在密閉條件下，氧氣供應是有限的。當開瓦斯去煮東西時，若燃燒不充分，就會排出一氧化碳。由於一氧化碳無色無味，無刺激性，很難被人察覺，吸入過多會導致身體組織缺氧，引發中毒，奪命於無形。

輕度中毒可能會出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀。重度中毒時會出現意識障礙，出現昏迷，或出現血壓、血流動力學的不穩定，嚴重時有生命危險。

除了使用瓦斯煮飯緊閉門窗，在冷氣房內吃炭火鍋或燒烤、停車關窗吹空調等，都是容易出現此類情況的生活場景。醫生特別提醒，享受空調帶來清涼的同時，勿忘安全第一，切記要開窗換氣，保持通風。

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文章授權轉載自《香港01》