陸媒：有私生子的少林方丈釋永信 25日深夜被「叫走」

2015年7月25日即有人在網上舉報少林寺住持釋永信私通女法師並育有私生女，大陸官方卻在十年後才採取行動對其展開調查。財新網報導，釋永信今年春節前後出國訪問歸來即被限制出境。而在整整十年後，7月25日深夜，釋永信被「叫走」，第二天，釋永信被帶走調查的信息就開始流傳。

27日晚間，擁有千年歷史的嵩山少林寺發布「情況通報」稱，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布。」

財新網指出，釋永信對此次被查並非沒有預感。消息人士透露，釋永信今年春節前後出國訪問歸來即被限制出境，接受主管部門談話，但在大陸國內尚能自由活動，釋永信當時談及此事時語氣溫和。

但至5月份左右，當地政府派人以少林寺管理處的名義常駐少林，這個新機構的成員主要來自鄭州市和登封市的宗教局、統戰部。

釋永信俗名劉應成，生於1965年9月6日，安徽潁上人。1981年釋永信在少林寺出家，師從方丈行正長老，1987年行正長老圓寂，釋永信開始參與寺務決策，1999年升座嵩山少林寺曹洞宗第三十代方丈。在釋永信治下，少林寺的聲望獲得很大發展，成為全球知名的佛教寺院。

財新網指出，十年前的2015年7月25日署名「少林弟子釋正義」的網路舉報者和釋永信多年的親信弟子釋延魯，以一篇名為《少林寺方丈釋永信這只大老虎，誰來監督？》的發文為開端，舉報釋永信早年曾被寺院遷單，亦曾違反戒律與一位有親屬關係的少林下院女法師私通，兩人育有私生女，並舉報釋永信將少林寺相關公司產業股份逐步轉給該「情婦」。

當年8月8日，釋延魯與另外四名聲稱曾在少林僧俗兩界任職的實名舉報者來到北京，向最高檢察院、中國佛教協會和國家宗教局遞交材料，舉報釋永信敲詐財物、挪用善款、侵占少林資產、生活腐敗、與多名女性保持不正當關係並育有私生子等十宗罪。

當年11月28日，官方調查組接受《河南日報》專訪，對舉報進行澄清，釋永信順利從這次「一部分社會上對他不滿的人，利用網絡平台，將前幾年不斷出現的指控整理之後有節奏的發送」的劫難中脫身。

整整十年後，年屆六旬的釋永信遭遇一次更大危機。財新網指出，此次少林寺管理處所通報的釋永信涉嫌問題，挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，實際上與十年前的舉報並無二致，但從民間舉報上升到官方通報，其意義迥異。

而過去十年，釋永信和少林寺，與當地圍繞少林寺是否該收門票、寺院管理權誰屬、少林商標權又屬於誰等老問題依舊爭執不斷，2023年開業的五星級中州國際少林大飯店又成為新的矛盾觸發點。