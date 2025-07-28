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釋永信商業經營少林寺惹議 曾被舉報包養女大生

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
少林寺昨證實，方丈釋永信（右二）涉刑事犯罪，正接受調查。圖／取自釋永信個人微博
少林寺昨證實，方丈釋永信（右二）涉刑事犯罪，正接受調查。圖／取自釋永信個人微博

少林寺昨證實，方丈釋永信涉刑事犯罪，正接受調查，這也讓釋永信過去各種爭議事件再度被翻開。

釋永信最為外人議論的是他將少林寺商業化經營。二○○八年他開通少林寺淘寶店，銷售禪修用品、少林元素等文創作品，還提倡「中國佛教走出去」，先後在柏林、倫敦等地建立海外文化交流中心。

儘管有人肯定釋永信推動少林寺現代化管理，打造少林品牌，但沾染過多的商業化色彩，也為他帶來許多爭議。例如大陸網路傳言他開豪車、接受天價袈裟，結交社會名流，甚至豪擲人民幣四點五二億元購地，名下有十八家公司等等。

二○一一年，「釋永信嫖娼被抓」的消息在網上熱傳。當時消息稱，河南「掃黃」查獲重量級和尚嫖娼，警方封鎖消息，仍被曝出。同年，釋永信被舉報「包養女大生」。二○一五年，署名釋正義的人士以題為「少林寺方丈釋永信這隻大老虎，誰來監督」發文舉報釋永信，指控他擁兩重戶籍及身分。

佛教 和尚 少林寺

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