侵占資產擁私生子 少林寺方丈釋永信被調查

少林寺住持（方丈）釋永信近日傳出已被帶走調查，少林寺官方網站昨晚證實，釋永信涉嫌挪用資金、侵占寺產，違反佛戒，「與多名女性有不正當關係並育有私生子」，正接受調查。

大陸網路從廿六日起即盛傳釋永信已被帶走調查的消息，昨日還一度傳出他帶著多名家人和寺院工作人員，試圖潛逃美國洛杉磯，但警方昨下午回應，相關傳聞不實。

少林寺管理處昨晚在官方微信公眾號發出「情況通報」指出，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布」。

在少林寺證實釋永信被調查之前，網上已傳聞不斷。成都日報旗下「錦觀新聞」廿六日指，少林寺突傳新動態，方丈釋永信被曝帶走接受調查。

湖北日報旗下「極目新聞」披露，釋永信個人微博近日突然停更，最後一則停留在七月廿四日。當時即引起大量網友留言：「換地方吃齋了嗎？」「快想辦法救出師父吧！」「好好改造」、「因果不空」。

據公開資料，釋永信，俗名劉應成，一九六五年九月六日出生，安徽潁上人，中共第九至十二屆全國人大代表，現任河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

一九八一年，釋永信前往少林寺出家，並拜方丈行正長老為師。一九八七年，行正長老圓寂，釋永信擔任少林寺管委會主任，主持寺院事務。一九九九年，釋永信成為少林寺第卅代方丈。但其作風與形象與一般人對出家師父的認知存在不小的差距。

釋永信積極對外推廣少林寺並開拓各方財源，除被稱為「少林CEO」、「經濟和尚」、「政治和尚」，過去關於釋永信未守佛門清規的各種傳聞也不斷。

如今釋永信被官宣接受調查，有大陸網友說：「狐狸總會露出尾巴的」、「佛門早就不是清靜之地了！」