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走讀文化四川 台青探祕三星堆
7月22日下午，「走讀文化四川」台灣青年創拍交流活動進入第二天，30餘位台灣青年，走進三星堆博物館，開啟古蜀文明探祕之旅。
在青銅神樹、縱目面具等鎮館之寶前，青年們駐足凝視、拍照記錄，用鏡頭捕捉數千年前的文明密碼。
「青銅人像的眼睛為何如此誇張？金杖上的紋樣藏著什麼故事？」面對神祕的古蜀文物，台灣青年們不時向講解員提問。
連女士舉著相機持續拍攝，她表示：「之前只在書本上見過三星堆，親眼見到這些文物時，才真正感受到古蜀文明的震撼。這種跨越千年的文化力量，值得讓更多年輕人瞭解。」
在文物修復展示區，青年們圍觀修復師清理文物殘片的過程。
王先生聯想到此前參觀的蜀錦織繡博物館，感慨道：「從蜀錦的經緯編織到三星堆文物的修復，都能看到對文化傳承的堅持。這種匠心不分地域，是可貴的精神財富。」
據瞭解，三星堆之行是本次活動的重要環節。接下來，台灣青年還將前往武侯祠等地近距離感受歷史脈絡；參訪青城山、九寨溝、都江堰水利工程等，開展系列文化體驗。
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