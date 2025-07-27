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住持釋永信涉刑事犯罪、交往多女「有私生子」 接受多部門聯合調查

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少林寺證實！住持釋永信涉刑事犯罪、交往多女「有私生子」 接受多部門聯合調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
26日起，網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。（取自釋永信個人微博）
26日起，網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。（取自釋永信個人微博）

少林寺住持方丈釋永信近日遭傳出於7月24日被帶走調查。少林寺官方網站27日指出，少林寺住持釋永信涉嫌挪用資金、侵占寺產，違反佛戒，與多名女性有不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

少林寺管理處於27日晚間在官方微信公眾號發出「情況通報」簡短表示，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。少林寺並指，目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布。

此前，26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。27日，網上還流傳一張開封市公安局的「警情通報」稱，釋永信攜帶34人（情人7人，子女21人，寺院工作人員6人），於26日11點21分進入上海浦東國際機場，意圖搭乘東方航空MU583潛逃美國洛杉磯，被有關部門攔截。

對此，環球網27日中午報導，河南省開封市公安局微信公眾號《平安開封》回覆，網傳這份通報是「假的」，呼籲網友不要再傳播，公安目前正在開展工作。

另，據成都日報旗下「錦觀新聞」，26日上午，有「天下第一名剎」之美譽的少林寺，突傳新動態，方丈釋永信被曝帶走接受調查，其微博突然停更，最近一條微博的發佈時間為7月24日早6時58分。

報導稱，釋永信的個人微博開通於2018年3月20日。截至今年7月24日，釋永信的微博開通時間為2683天，共發布微博4005條，平均每天約1.5條。到目前為止，釋永信的微博有粉絲87.8萬。記者搜尋帳號發現，7月其微博帳號每日至少發布一條動態。

而新華日報則指，該報記者致電給少林寺外聯負責人求證時，電話被瞬間掛斷。再撥打，對方表示近日沒看到他，等官方消息。還有媒體撥打了少林寺客堂電話進行求證，但對方始終處於關機狀態。記者隨後聯繫到少林寺內三位法師，求證分別被告知「等官方消息」、「不清楚」，以及被掛斷電話。

少林寺方丈釋永信多年來各種傳聞與爭議不斷。（圖／取自釋永信個人微博）
少林寺方丈釋永信多年來各種傳聞與爭議不斷。（圖／取自釋永信個人微博）

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