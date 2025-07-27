廣東屈公病例已破4000 港澳高度警戒疫情輸入

大陸廣東地區近期「屈公病」病例驟升（陸稱「基孔肯雅熱病」），大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授表示，人也是該病毒的傳染途徑，會幫助病毒的傳播，從人到蚊，再傳播給人，而現代交通的便捷性可以讓疾病出現跳躍性的傳播，該病毒可以通過人員來往，將病毒帶到新的蚊媒生活區域，進而拓展屈公病的流行區域。

台灣將「屈公病」列為第二類傳染病。根據衛福部疾管署官網消息，屈公病是一種由屈公病毒引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播，最早在1952年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來。

屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」。

據廣東省佛山市各區最新的通報，截至7月24日，佛山市5個區已累計報告基孔肯雅熱確診病例超過4,000例，其中順德區報告確診病例3,627例，均為輕症病例。但港澳地區正警戒中，因為有可能往外溢。

截至上周四（24日），澳門已出現兩例屈公病輸入個案。香港醫務衛生局長盧寵茂日前也表示，預期香港很大機會也將出現輸入個案，必須加強防範，避免一旦爆發對醫療系統造成負擔。

第一財經報導，張文宏指出，中國既往沒有過輸入性基孔肯雅熱引發大流行的案例，對該病的基礎免疫力缺失，因此病毒傳播會快於其他流行區域。儘管如此，他認為，如果及時採取有效迅速的措施，目前中國南方部分地區應該仍處於控制疫情的有效窗口期，仍能阻止感染風暴的進一步形成並阻止病毒向周邊區域擴張。

張文宏稱，後續的重點還是要不遺餘力地撲滅蚊子孳生地；同時周邊地區必須對疑似病人進行密切監測。他說，「此外，在疫情過後必須立即展開當地的血清流行病學研究，從而明確此次感染覆蓋的人群有多大，下次再出現新傳染風暴的風險有多大。」

對屈公病20年後再度大規模流行，中國疾控中心病媒生物首席專家劉起勇表示，外部環境、氣候、病毒型等多種原因催化了今年的疫情規模遠超以往。今年的氣候特別適合蚊蟲孳生，密度比較高。另外，此次輸入的病毒是印度洋流行株，特別容易被黑斑蚊（比如埃及斑蚊、白線斑蚊等）傳播。