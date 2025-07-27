少林方丈釋永信爭議多 陸網友諷：佛門早非清淨地

少林寺方丈釋永信傳出被帶走調查引發大陸輿論熱議，也讓釋永信過去各種爭議事件再度被翻開，不少大陸網友認為這次釋永信真的出事機率很高。

26日起，大陸網上就盛傳釋永信被帶走調查的消息。鳳凰周刊報導，經聯繫少林寺客堂電話進行求證，但對方始終處於關機狀態。隨後聯繫到少林寺內幾位法師求證，分別被告知「等官方消息」、「不清楚」或直接掛斷電話，但都未直接否認相關傳聞。

公開資料顯示，釋永信俗名劉應成，1965年生，曾任第九至十二屆中共全國人大代表、現任少林寺方丈、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

釋永信最為外人議論的是他將少林寺商業化經營的做法。釋永信2008年開通少林寺淘寶店，銷售禪修用品、少林元素等文創作品。此外，他還提倡「中國佛教走出去」，先後在柏林、倫敦、洛杉磯等地建立海外文化交流中心。外界因此認為，釋永信是大陸官方認可的「政治和尚」、「經濟和尚」。

但也有人對釋永信持正面評價，認為他推動少林寺現代化管理，打造「少林品牌」，並引入商業運作模式，讓少林武術、文化得以傳播全球。

另一方面，沾染過多的商業化色彩，也為釋永信帶來許多爭議，大陸網路傳言他開豪車、接受天價袈裟，並結交社會名流，甚至豪擲人民幣4.52億元購地，名下有18家公司等等，釋永信也不時遭到舉報。不過，釋永信稱，他每個月薪水只有人民幣700元。後續有調查稱，釋永信乘坐的豪車產權屬於少林寺。

2011年，一則「少林寺方丈釋永信嫖娼被抓」的消息也曾在大陸網上熱傳。當時這則消息稱，河南「掃黃」行動在當年5月查獲一位重量級的和尚嫖妓，雖然警方封鎖消息，但仍在網絡曝出。同一年，釋永信還被舉報 「包養北大女生」。

網上還有人指控釋永信在海外最少持有30億美元存款，在美國、德國都有別墅。前述諸多傳聞，有些被證明純屬捏造，然而有關釋永信的負面傳聞卻從未間斷。

2015年，一位名為釋正義的人以題為《少林寺方丈釋永信這隻大老虎，誰來監督》舉報少林寺方丈釋永信，此事當年還成為大陸社會關注熱點。文章指出，釋永信擁有兩重戶籍及身分，並列出了相關身分證號。帖文更附上多張照片，指釋永信曾利誘多名女子發生關係並育有兒女。

對此，新京報2015年8月披露「釋永信正在少林寺內接受宗教局的調查」。受訪的少林無形資產管理有限公司總經理錢大梁稱，日前，登封市宗教局派駐的調查組來到少林寺，對釋永信被舉報事件的當事人進行調查。不過，在短短兩個小時後少林寺方面給出否認的回應。錢大梁發布聲明稱相關傳聞不實。