少林寺方丈釋永信帶情人潛逃被攔截？開封警方說話了
26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。27日，網上還流傳一張開封市公安局的「警情通報」稱，釋永信攜帶34人（情人7人，子女21人，寺院工作人員6人），於26日11點21分進入上海浦東國際機場，意圖搭乘東方航空MU583潛逃美國洛杉磯，被有關部門攔截。
對此，環球網27日中午報導，河南省開封市公安局微信公眾號《平安開封》回覆，網傳這份通報是「假的」，呼籲網友不要再傳播，公安目前正在開展工作。
不過儘管釋永信被帶走調查的消息網上早已傳得沸沸揚揚，但截至27日中午，少林寺與河南官方仍無任何公開說明或澄清，少林寺官網上則還有釋永信的介紹。而過去頻繁發微博的釋永信，自24日6時許之後，已經超過三天未更新其微博訊息。
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