快訊

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

少林寺方丈釋永信帶情人潛逃被攔截？開封警方說話了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。（圖／取自釋永信個人微博）
26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。（圖／取自釋永信個人微博）

26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。27日，網上還流傳一張開封市公安局的「警情通報」稱，釋永信攜帶34人（情人7人，子女21人，寺院工作人員6人），於26日11點21分進入上海浦東國際機場，意圖搭乘東方航空MU583潛逃美國洛杉磯，被有關部門攔截。

對此，環球網27日中午報導，河南省開封市公安局微信公眾號《平安開封》回覆，網傳這份通報是「假的」，呼籲網友不要再傳播，公安目前正在開展工作。

不過儘管釋永信被帶走調查的消息網上早已傳得沸沸揚揚，但截至27日中午，少林寺與河南官方仍無任何公開說明或澄清，少林寺官網上則還有釋永信的介紹。而過去頻繁發微博的釋永信，自24日6時許之後，已經超過三天未更新其微博訊息。

針對網傳這份「警情通報」稱，河南省開封市公安局27日中午正式回應：假的！（圖／取自微博）
針對網傳這份「警情通報」稱，河南省開封市公安局27日中午正式回應：假的！（圖／取自微博）

公安 少林寺 公眾號

延伸閱讀

陜女想過戶手機號 須證「我奶是我奶」 奔波獲此結果…

台中罷團選前之夜…萬人湧入高喊「大罷免大成功」 陳柏惟告白台灣

NBA／少林寺修行帶來正面影響 溫班亞瑪盼生涯都待在馬刺

開車睡覺？ 余承東坦承看手機：平生首次進公安局…自首

相關新聞

少林寺方丈釋永信帶情人潛逃被攔截？開封警方說話了

26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。27日，網上還流傳一張開封市公安局的「警情通報」稱，釋永信攜...

廣東出招要斬斷屈公病傳播鏈 5000條「滅蚊魚」上崗　

廣東屈公病（基孔肯雅熱）疫情擴大，為了從源頭切斷病媒蚊傳播鏈，佛山禪城投放超過5000條「滅蚊魚」，透過生物防治方式降低...

少林方丈釋永信爭議多 陸網友諷：佛門早非清淨地

少林寺方丈釋永信傳出被帶走調查引發大陸輿論熱議，也讓釋永信過去各種爭議事件再度被翻開，不少大陸網友認為這次釋永信真的出事...

少林寺CEO打造商業帝國 掌18家企業、出入開豪車

少林寺住持方丈釋永信傳出於7月24日被帶走調查。有關釋永信貪腐傳聞不斷，盡管他否認，但他曾控制18家企業，涵蓋文化、餐飲...

貴州村超洪水後復活 2大傳奇球星站台 「來了1億人」

6月的兩場特大洪災重創貴州榕江縣，「村超」聯賽被迫中斷，當地迅速啟動災後重建，一個月後，「村超」昨日舉辦「感恩重啟」活動...

突然被抱被親…25年前在北京和普亭合影的男孩找到了

2000年7月19日，湖南小學生彭湃和家人到北京北海公園遊玩，被訪華的俄羅斯總統普亭突然抱起來，還親他額頭，被媒體拍下合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。