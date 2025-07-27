少林寺方丈釋永信帶情人潛逃被攔截？開封警方說話了

26日起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信已被帶走調查的消息。27日，網上還流傳一張開封市公安局的「警情通報」稱，釋永信攜帶34人（情人7人，子女21人，寺院工作人員6人），於26日11點21分進入上海浦東國際機場，意圖搭乘東方航空MU583潛逃美國洛杉磯，被有關部門攔截。

對此，環球網27日中午報導，河南省開封市公安局微信公眾號《平安開封》回覆，網傳這份通報是「假的」，呼籲網友不要再傳播，公安目前正在開展工作。