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北京密雲特大暴雨引山洪 部分村莊被淹、交通中斷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京市密雲區的西北部地區26日下午至27日凌晨出現強降雨，暴雨並引發山洪、山體滑坡，部分村莊被淹。（圖／取自央視新聞）
北京市密雲區的西北部地區26日下午至27日凌晨出現強降雨，暴雨並引發山洪、山體滑坡，部分村莊被淹。（圖／取自央視新聞）

北京市密雲區的西北部地區在26日下午至27日凌晨迎強降雨，才半天時間，最大降雨量超過300毫米，達到特大暴雨級別。北京市應急管理局27日8時升級發布地質災害氣象風險「紅色預警」，提醒延慶東部、懷柔中部和西南部，密雲西北部發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害風險很高。

受到暴雨影響，北京多地陸續傳出災情。央視新聞報導，暴雨引發山洪、山體滑坡，北京密雲的石城鎮、馮家峪鎮和不老屯鎮部分道路中斷，消防救援人員救助出部分被困村民。目前，仍有一些村莊通信信號中斷，消防、武警等多支救援力量正進入受災地區。

27日，受連續強降雨影響，大陸國道111（京漠線）河防口至湯河口段、國道234（興陽線）懷柔境內全線、範崎路交界河至三岔段道路受損，雙向封閉交通。

此外，北京市懷柔區15家涉山涉水類景區，包括5A級1家（慕田峪），4A級3家（雁棲湖、青龍峽、黃花城水長城），3A級8家（幽谷神潭、響水湖、雲夢仙境、九谷口、喇叭溝原始森林公園、石門山、生存島、聖泉山），2A級3家（百泉山、神堂峪、鹿世界）等涉山涉水類景區停止接待並關閉，帳篷露營地關閉。

截至今天凌晨1時許，洪峰的峰值已經過了，水位已經開始下降。目前大批的救援設備和人員已集結就位，利用窗口期，迅速展開有效措施。

北京 暴雨 強降雨

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