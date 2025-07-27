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24小時下了近一整年的雨！河北保定暴雨致2死2失蹤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
河北省保定市易縣遭遇極端特大暴雨，圖為易縣部分路段有嚴重積水。（新華社）
河北省保定市易縣遭遇極端特大暴雨，圖為易縣部分路段有嚴重積水。（新華社）

大陸華北地區近日也傳豪雨成災。河北省保定市阜平縣25日至26日遭遇強降雨，單日降雨量突破歷史極值，且陸續有災情傳出，截至26日18時，阜平縣6個鄉鎮4萬6,235人受災，死亡2人、失蹤2人，避險安置1,289戶4,655人。

央視報導，據測數據統計，25日17時至26日1時，阜平縣平均雨量140.5毫米，單站最大雨量出現在西莊（水文站），為532毫米，小時雨強最大145毫米也出現在西莊（水文站），超過當地有氣象記錄以來小時雨強的極值。

新華社報導，7月24日至25日，河北省保定市易縣遭遇極端特大暴雨，24小時降雨量高達362.6毫米，打破當地觀測史單日降水紀錄，接近該地區常年全年平均降水量（約400毫米），等於一天的降雨量超過了一年。

保定市氣象部門分析，此次暴雨由副熱帶高壓邊緣暖區對流與沿山地形疊加形成「列車效應」所致。

大陸氣象局部門指出，7月27日至29日，河北仍將維持多雨的天氣格局，局部地區還可能伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣。

除河北之外，大陸北方多地今夏降雨也破紀錄，大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，在本輪降水過程中，北方共有19個國家氣象站打破同期歷史月極值，其中13個站點更是刷新歷史極值。

在此輪降水過程期間，陝西北部、內蒙古、河北北部、北京等地累計降水量普遍超過100毫米，石家莊北部、保定西部等區域累計降水量突破400毫米。

雨量 暴雨 死亡 氣象局

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